Yağdaki fiyat sorunu küresel

BİTKİSEL Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, bitkisel yağ sektöründeki fiyat artışı sorununun küresel boyutta yaşandığına dikkat çekti. Rekolte eksikliği, kur baskısı ve pandeminin de etkisi ile ham yağda artan maliyet yükünün raflara yansımak üzere olduğunu kaydeden Büyükhelvacıgil, "Ayçiçeğindeki ürün yetersizliği, rekolte eksikliği ve fiyat artışları artık küresel bir sorun haline geldi. Bitkisel yağda fiyat yükselişi başladı" dedi.Kuzey yarımkürede ayçiçek hasat sezonunun tamamlandığını belirten Büyükhelvacıgil, "Karadeniz havzasında ayçiçek hasadında rekolte eksikliği yaşandı. En büyük üreticilerden biri olan Rusya 2019'da 15.5 milyon ton rekolte elde ederken, 2020'de rekolte 13.2 milyon tonda kaldı. Ukrayna ise 16.7 milyon tondan 2020'de 14.5 milyon tona düştü. Ülkemizde ise, önceki yıllarda 1 milyon 500 bin ton civarında olan rekolte, bu yıl yüzde 15 geriledi. Bu yıl soya ve kanolanın fiyatı, ayçiçeğine göre daha yüksek kaldı. Çin ve Hindistan fazladan ayçiçeği aldı" diye konuştu.