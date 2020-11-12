Borçlar yeniden yapılandırılıyor

TBMM Genel Kurulu, AK Parti'nin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul edip yasalaştırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilerin esnek çalışmalarının önünü açan maddeler metinden çıkartıldı. TBMM'de kabul edilen yasaya göre Cumhurbaşkanı, prim desteğini 12 aya kadar uzatabilecek. İşverene sağlanan prim teşviki, Gelir Vergisi stopajı, Damga Vergisi desteği ise 31 Aralık 2023'e kadar uzatılabilecek. Cumhurbaşkanı, işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Vergi borçları, trafik cezalarına, öğrenci kredilerine kadar olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Borçlar 18 taksitle ödenebilecek. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet getirenler vergi ödemeyecek.