GÜNCEL LİSTE: 12 Kasım 2020 evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu ve gelir kriterlerinin uygun olması gibi şartların sağlanması durumunda alınabilen evde bakım maaşı sorgulamaları başladı. 12 Kasım evde bakım parasının hangi illerde yattığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinden 12 Kasım evde bakım maaşı yatan illeri görebilir, gerekli sorgulamaları yapabilirsiniz.
E Devlet ya da SMS yoluyla evde bakım maaşı sorgulamaları yapılmaktadır. Haberimizin içerisinden evde bakım maaşı sorgulama işlemleri yapabilir, güncel listeye ulaşabilirsiniz
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI E DEVLET İLE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 12 KASIM
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 12 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10 ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.
1- İzmir
2- Hatay
3- Tokat
4- Osmaniye
5- Afyonkarahisar
6- Kırklareli
7- Samsun
8- Antalya
9- Sakarya
10- Diyarbakır