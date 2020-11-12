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GÜNCEL LİSTE: 12 Kasım 2020 yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı vatandaşların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. E Devlet üzerinden sorgulama işlemleri yapılabildiği gibi SMS ile de sorgulamalar yapılabilmektedir. Peki; 12 Kasım 2020 yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Giriş Tarihi: 12.11.2020 14:02 ABONE OL
GÜNCEL LİSTE: 12 Kasım 2020 evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu ve gelir kriterlerinin uygun olması gibi şartların sağlanması durumunda alınabilen sorgulamaları başladı. 12 Kasım evde bakım parasının hangi illerde yattığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinden 12 Kasım evde bakım maaşı yatan illeri görebilir, gerekli sorgulamaları yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 12 KASIM 2020

E Devlet ya da SMS yoluyla evde bakım maaşı sorgulamaları yapılmaktadır. Haberimizin içerisinden evde bakım maaşı sorgulama işlemleri yapabilir, güncel listeye ulaşabilirsiniz

GÜNCEL LİSTE: 12 Kasım 2020 evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI E DEVLET İLE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

GÜNCEL LİSTE: 12 Kasım 2020 evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 12 KASIM

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 12 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10 ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

1- İzmir

2- Hatay

3- Tokat

4- Osmaniye

5- Afyonkarahisar

6- Kırklareli

7- Samsun

8- Antalya

9- Sakarya

10- Diyarbakır

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GÜNCEL LİSTE: 12 Kasım 2020 evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
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