Kilis cazibe merkezi oldu

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 2 yıllık çalışmalarını anlatan Kilis OSB Başkanı Mahir Can, Kilis'in 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasıyla cazibe merkezi haline dönüşmeye başladığını söyledi. Başkan Can, "Göreve geldiğimde OSB'nin giriş kapısı dahi yoktu. İtfaiye aracımız ve itfaiye birimiz de yoktu. Göreve geldikten sonra hızlıca bu sorunları çözdük. Sanayicilerimiz artık güvenli bir ortamda huzur içinde üretim yapıyor" dedi.

OSB'YE İTFAİYE ARACI ALINDI

Kilis OSB Başkanı Mahir Can, "OSB'de ne itfaiye aracı ne de itfaiye birimi yoktu. Biz göreve geldikten sonra kendi bünyesinde itfaiye teşkilatını da kurdu. İtfaiye teşkilatı, son teknoloji ile donatılmış itfaiye aracı ve personeliyle her türlü yangına karşı da hazırlıklı olmak zorundayız. Bölgemizdeki sanayicilere daha iyi hizmet vermek ve bu hizmetleri geliştirmek için yatırımlarımız sürmektedir" diye konuştu.

KİLİS'İN OSB'Sİ BÜYÜYECEK

Can, 2. Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ve doğalgaz çalışmalarının ardından daha düzgün ve güzel bir OSB'ye sahip olacaklarını belirterek, "Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ne gelenler daha temiz ve modern yollarla gidecekleri yerlere gidecekler. 2. etapta firmalar inşaat çalışmalarına ve yatırımlarına başladı. Organize Sanayi Bölgesi'ne hem yeni fabrikalar, hem de sosyal tesisler ve yeşil alanlar kazandırarak, buranın bir cazibe merkezi olması için çalışmalara başladık" şeklinde konuştu. Can, daha iyi bir Kilis ve OSB için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Hükümetimizin desteğiyle OSB'mizi daha iyi bir noktaya taşıyacağız ve yeni müteşebbis teşekkül heyeti ile birlikte OSB için kolları sıvadık" ifadelerini kullandı

OSB'DE İŞÇİ SAYISI 1200'DEN 3 BİNE ÇIKTI

Kilis OSB'nin çağ atladığını, 2 yıl önce fabrikalarda bin 200 işçi çalıştığını, bugün için bu rakamın 3 bin kişi olduğunu belirten Başkan Can, "Organize Sanayi Bölgesinde büyük bir gelişme var bölgede, inşaat ve proje aşamasındaki işletmelerin üretime geçmesiyle çalışan işçi sayısı 7 bine yükselecek" dedi.

7 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Burada yapılacak fabrikalarda 7 bin yeni istihdam sağlanacağını söyleyen Başkan Mahir Can, OSB'nin Türk sanayisinin üreten gücü haline geldiğini, yeni sanayi yatırımlarının şehrin geleceğinde kritik rol oynayacağını ifade etti.

ÜRETİM MERKEZİ OLACAK

Kilis OSB'deki yeni tahsislerle ilgili bilgi veren Can, şunları söyledi:

"OSB 2'inci Kısım Genişleme Alanında tahsise açılan tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edildi. Sanayicilerimizin yatırımları için tahsise açmıştık. Geldiğimiz noktada, ekonomik zorluklara ve pandemi sürecine rağmen bu tahsislerin tamamını gerçekleştirdik. OSB'de fabrika inşaatlarına hızla devam ediyoruz. İnşallah burayı bir üretim merkezine dönüştürmek niyetindeyiz. Şu an 40 fabrika faaliyette. 14 fabrika inşaat halinde. 16 fabrikanın inşaatı bitti ve 15 fabrika da ruhsat aşamasında. Çok hızlı ve doğru adımlarla ilerleyen bir OSB'miz var. Bu yüzden 2021 yılında burada bacaları tüten, istihdamı yapılmış ve Kilis'e değer katan bir yatırım olacak. Tahsis alan sanayicilerimizin bölgedeki yatırımları hızla devam ediyor. İnşallah burada yapılacak fabrikalarda 7 bin yeni istihdam sağlanacak."

FABRİKA İNŞAATLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Şu an Kilis OSB'de fabrika inşaatlarının hızla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah burayı bir üretim merkezine dönüştürmek niyetindeyiz. Şu an 40 fabrika faaliyette. 14 fabrika inşaat halinde. 16 fabrikanın inşaatı bitti ve 15 fabrika da ruhsat aşamasında. Çok hızlı ve doğru adımlarla ilerle-yen bir OSB'miz var. Bu yüzden 2021 yılında burada bacaları tüten, istihdamı yapılmış ve Kilis'e değer katan bir yatırım olacak."

"OSB, EKONOMİMİZEDOMİNO ETKİSİ YAPACAK"

OSB Başkanı Mahir Can son olarak, "Kilis OSB, ekonomimize domino etkisi yapacak. Buradaki fabrikaların bacası tüttükçe yatırımcımız kazanacak, çalışan kazanacak, esnafımız ve insanımız kazanacak. Tesislerin burada yükseldiğini ve Kilis geleceği adına önemli bir kapının açıldığını görmek, bizler açısından çok sevindirici" ifadelerini kullandı.