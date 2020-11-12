Vatandaş BES’te biriktirmeyi sevdi

Çalışanların emeklilikte yüksek maaş almasını hedefleyen, sosyal güvenlikte tamamlayıcı misyon üstlenen Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon tutarı 150 milyar liraya ulaştı. Fon büyüklüğünün gelecek yıl 182.5 milyar lira, 2022'de 198.3 milyar lira, 2023'te de 228.1 milyar liraya çıkması hedefleniyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu verilerine göre bu yıl 7 milyona ulaşan BES'teki katılımcı sayısı gelecek yıl 13 milyon 139 bin, 2022'de 13 milyon 635 bin, 2023'te de 14 milyon 132 bin olacak. Kurum'un 2021 ajandasına göre emeklilik döneminde refah seviyesinin korunması için iyileştirmeler yapılacak. Bireysel emeklilik sistemine katılım bütün gelir gruplarına yaygınlaştırılacak. Sistemde kalış süresinin uzatılması için teşvik mekanizmaları sağlanacak. Sigorta ve özel emeklilik ürünleri geliştirilecek.Kişi başına prim üretimi gelecek yıl 922 lira, 2022'de bin 48 lira, 2023'te de 1.191 liraya çıkacak. Bireysel sigortalarda kolay anlaşılır ve standart ürünler geliştirilecek. Öte yandan sektöre yabancı girişini de teşvik eden bazı düzenlemeler yapılacak.