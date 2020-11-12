Vergi borcu yapılandırma ne zaman başlayacak, kanun Resmi Gazetede yayınlandı mı? Vergi yapılandırması 2020 ne zaman başlıyor?

Vergi yapılandırma kanunu gelen son dakika haberi ile Meclis'ten geçti. Koronavirüs salgını sürecinde olumsuz etkilerin azalmasını amaçlayan kanun teklifi için uzun süreli bir mesai harcanmıştı. Buna göre; KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan bu kanun vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2020 Vergi yapılandırması ne zaman başlıyor? Vergi borcu yapılandırma kanunu Resmi Gazetede yayınlandı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

VERGİ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR? VERGİ BORCU YAPILANDIRMA KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI MI, MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Meclis'teki görüşmelerin ardından borç yapılandırmasının bu hafta yapılacak görüşmelerin sonucunda olumlu olması halinde önümüzdeki hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenirken vatandaşlar vergi yapılandırma ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor…