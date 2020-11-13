Borsada formula gongu

Borsa İstanbul'da gong dün 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1 için çaldı. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si bugünden itibaren üç gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta koşulacak.Dün gerçekleşen gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, borsanın performansının Formula 1 gibi iyi olduğunu belirterek, "Borsada kırılmayacak rekor kalmayacak. 1 milyona yakın yeni yatırımcı var" dedi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ise "Bu kadar zor bir zamanda böyle bir organizasyona kalkışmak akıl işi değil ama cesaret işi. Bu yüzden Vural Bey'i tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.Formula 1'i yeniden Türkiye'ye kazandırmak için büyük bir çaba harcadıklarını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, şöyle konuştu: "Formula 1'i ülkemize Cumhurbaşkanımızın da isteğiyle yeniden kazandırmak için maddi ve manevi çok çaba harcadık. İstanbul, her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilme noktasında bir cazibe merkezidir. Bu dev yarışın, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek olması hem İstanbul hem de ülkemiz için büyük bir tanıtım fırsatıdır. Formula 1 yarışı, ülkemize yakışır şekilde gerçekleştirilecektir." Gong törenine Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan da katıldı.FORMULA 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, Türkiye Grand Prix'sinin 2021 yılı takvimine eklenmesi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi. Nielsen, "Şu anda 1-2 ay sonrasını planlamak bile çok zor. Söyleyebileceğim tek şey, İstanbul'un Formula 1 için harika bir şehir, pistin süper ve burada Türk Hükümetinden ve partnerlerden gördüğümüz desteğin çok büyük olduğu. Formula 1 için çok iyi bir durum" diye konuştu.