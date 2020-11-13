Bu ay Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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Bu ay toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Piyasaların merakla beklediği toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Hafta içi Resmi gazetede yayınlanarak atanan yeni başkanın olduğu duyurulurken gözler Kasım ayı için Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu kapsamda piyasaları doğrudan etkileyecek kararı ilk kez Merkez Bankası başkanı olarak atanan Naci Ağbal verecek. Peki; Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı kararı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:14 Son Güncelleme: 13.11.2020 09:15 ABONE OL
Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

başkanlığı görevine hafta içi 'ın atanmasının ardından binlerce vatandaşın gözü Kasım ayı kararı açıklamasına çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı tarih araştırma konusu haline gelirken piyasaların merakla beklediği ve direkt olarak etkileneceği Kasım ayı MB faiz kararı ilk kez yeni başkan Naci Ağbal tarafından verilecek. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası PPK faiz kararı, Kasım ayında alınacak kararlar ile yeniden revize olacak. Bu kapsamda piyasaların gözü gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve getirilmesi sonrasında yaptığı ilk açıklamada fiyat istikrarına vurgu yapmıştı…

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

(TCMB) Başkanı , 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.

Ağbal'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.

"Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır.

"Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

"19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."

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