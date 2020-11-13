Paraşüt Shopside’ı satın alarak büyüyor

KOBİ'LERİ e-fatura ile tanıştıran ilk online ön muhasebe programı Paraşüt, e-ticaret altyapı ve entegrasyon hizmeti sunan Shopside'ı satın aldı. Paraşüt, gerçekleştirdiği bu ilk satın alma ile e-ticaret sektöründe hizmet veren firmalara, finansal süreçlerini çok daha hızlı ve etkin bir biçimde yönetebilecekleri altyapıyı sağlamayı hedefliyor. 2013 yılında bir start-up olarak yola çıkan Paraşüt, gelişen ve büyüyen yapısıyla tarihinde bir ilke daha imza attı ve ilk satın almasını gerçekleştirdi. n11, Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor gibi Türkiye'deki bütün pazaryerleri ve Opencart, Shopify, WooCommerce gibi en büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcıları ile entegrasyon sunan Shopside'ı satın alan Paraşüt, e-ticaret alanına yatırım yaparak kullanıcılarına artık; e-ticaret, e-fatura ve ön muhasebe yönetimini bir arada sunacak. e-Ticaret yapan kullanıcılarının finansal süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Paraşüt, yeni hamlesi ile müşterilerine daha kapsamlı bir hizmet verecek. Geçen sene gerçekleştirilen satın alma ile Mikro ve Zirve Yazılım ile aynı çatı altında buluşan Paraşüt, Türkiye'nin en büyük ticari yazılım şirketlerinin bir arada olduğu aileye katılmıştı.