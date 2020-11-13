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HABERİ: ne kadar? Bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar, vatandaşların nakit para ihtiyacını da beraberinde getirdi. Süreç boyunca, kamu bankalarından pek çok kredi paketi vatandaşların hizmetine sunuldu. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:06 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

ne kadar? Bilindiği üzere, koronavirüs ile birlikte gelen pandemi süreci, tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzluklara neden oldu. Bu durum ülkemizde de kredi paketlerine olan rağbeti arttırdı. Süreç boyunca özelikle kamu bankalarından pek çok uygun kredi paketleri geldi. Hali hazırda hala kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları ve haberinin ayrıntıları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.35

SON DAKİKA HABERİ: Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

SON DAKİKA HABERİ: Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

SON DAKİKA HABERİ: Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.40

Ev kredisi: 1.35

SON DAKİKA HABERİ: Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.89

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.52

Konut kredisi: 1.30

SON DAKİKA HABERİ: Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

SON DAKİKA HABERİ: Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

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SON DAKİKA HABERİ: Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
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