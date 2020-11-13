Ticaret 10 milyar dolara koşuyor

İkili ilişkilerin çok iyi olduğu Türkiye ile Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar var. İki ülke arasında son yıllarda ikili ticaret hacminde önemli artış yaşandı. TÜİK verilerine göre, Türkiye ile Romanya arasındaki dış ticaret hacmi 2016'da 4.9 milyar dolar seviyesinde bulunurken, 2019'da bu rakam 6.3 milyar dolara yükseldi. Son 4 yılda Romanya'ya 13.5 milyar dolarlık ihracat, bu ülkeden 9.6 milyar dolarlık da ithalat yapıldı. Türkiye, bu yılın ilk dört ayında Romanya'ya 1.2 milyar dolarlık ihracat, bu ülkeden 835 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.Dış ticaret hacmi dikkate alındığında, Romanya, Türkiye'nin en önemli 14'üncü ticaret ortağı konumunda. Kovid-19 pandemisinden Romanya'yla ticaretin görece olarak daha az etkilendiği dikkat çekiyor. Özellikle endüstri ve tıp alanına ağırlık verilmiş durumda. Romanya için doktor elbiseleri, hijyen elbiseler, hijyenik maddeler, maskeler, son zamanlarda Türkiye'nin üretimine başladığı solunum cihazları ve araç yedek parçaları bizim için ön sıralarda yer alıyor.Romanya, Avrupa'daki Türk yatırımları açısından da önemli bir ülke. Romanya'da yaklaşık 15 bin civarında Türk şirketi var. Bunlar arasında çok büyük endüstri yatırımı olan şirketler de bulunuyor. Ekonomisi dışarıya fazla bağlı olmayan petrol ve doğal gaz rezervlerinin kendisine yettiği ülke, bu nedenle Kovid- 19 pandemisinden en hızlı toparlanacak ülkelerden biri olarak gösteriliyor.İhracat yapan firmaların en büyük zorluklarından biri olan lojistik tarafında ise Bulgaristan üzerinden giden tırların günlerce Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında bekletildiği ve 40-50 kilometre uzunluğunda kuyruklar oluşuyor. Bu nedenle İstanbul-Köstence arasında Ro-Ro seferleri başlatılmış durumda.ROMANYA'DA yaşayan yaklaşık 70 bin Türk var. Resmi olarak tanınan diğer 16 azınlık gibi kurdukları birlikler aracılığıyla kendilerine tanınan anayasal haklardan yararlanıyorlar. Romanya'da azınlıklara ait birlikler, bir siyasi parti statüsünde kabul edilip ve her azınlık belirlenen nüfuslarına göre Romanya Parlamentosu'nda temsil ediliyor. Romanya'ya başlıca ihraç ürünlerimiz, otomotiv yedek parçaları, taşıt araçları, demir çelik ürünleri, tarım ürünleri ve makine sanayi ürünleri. Başlıca ithal ürünlerimiz ise demir çelik hurdası, demir çelik mamulleri, işlenmiş petrol ürünleri, taşıt araçları, telefon cihazları, otomotiv yedek parça, ayçiçeği tohumu ve kimyasal gübre.