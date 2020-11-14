Büyük yatırım zirvesi

Hükümet "daha fazla yatırım, daha fazla üretim" hedefiyle yatırımcıların önünü açacak düzenlemeler için kolları sıvadı. Ulusal ve uluslararası yatırımcıların hukuki sorunlarını aşmak için Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önümüzdeki hafta başlarında TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD, TİM, ASKON, YASED gibi iş dünyasının sayılı temsilcileriyle buluşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da çarşamba günü TOBB'nun düzenlediği 'Türkiye Ekonomisi Şurası'nda işadamlarıyla buluşacak. Türkiye'nin yeni ekonomik yol haritası ve yatırımlarla ilgili detaylı bilgi verecek olan Erdoğan, iş dünyasını da dinleyecek.Başkan Erdoğan, hafta başı AK Parti grup toplantısında Türkiye'nin ekonomideki yol haritasını açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde YASED Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı kabulde, Erdoğan, yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapanların her zaman kazançlı çıkacağı mesajını vermiş, "Türkiye'yi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi" haline getirmek için adım atmaya devam edeceklerini belirtmişti. Görüşmede önümüzdeki dönemde hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi yönünde de mesajlar veren Erdoğan, yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların yapılacağını söylemişti.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de önceki gün, "İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil" diyerek yapılacak düzenlemeler için yeşil ışık yakmıştı. ANKARA