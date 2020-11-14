Yabancı yatırımcıya döviz bürosunda 'tezgah'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya göre, Türkiye'ye gayrimenkul satın almak için gelen Suudi Arabistan vatandaşı Abdulkreem Alghamdi'yi, Libyalı arkadaşı Abdulbased Alsunuosi İstanbul'da emlakçılık yapan Suriye'li Abdaljabar Alsheikh Hussein ile tanıştırdı. Bu kişiler Alghamdi'ye bankadan parasını çekip döviz bürosuna emanet olarak bırakmasını, emlakçının gösterdiği evi beğenirse parayı döviz bürosundan alıp evi satın alabileceğini söyledi.

BANKADAN ÇEKİP EMANETE VERDİ



Alghamdi de bankadaki hesabından 240 bin lira ve 13 bin avro parasını çekti. Arkadaşı Alqanawi Al Hassan Abdulqader de hesabından 35 bin lira çekerek Alghamdi'ye verdi. Daha sonra Alghamdi, arkadaşı Abdulqader ile birlikte kendilerine tarif edilen Aksaray Hobyar Mahallesindeki Mehmet Şirin D.'nin sahibi olduğu döviz bürosuna gitti. Döviz bürosu çalışanı Ahmet K., parayı emanet olarak tutma karşılığında komisyon alacaklarını söyledi. Komisyonu kendisinin vereceğini söyleyen Abdaljabar Alsheikh Hussein'in pasaportunu da Ahmet K. aldı. Pasaportların fotokopisini çeken Ahmet K., fotokopisinin altına Alghamdi ve Abdulqader'e imza attırdı. Alghamdi'nin pasaportunun son 4 rakamı ve isminin baş harflerinden oluşan bir kod numarası yazan Ahmet K., iki nüsha olarak düzenlediği kağıdın bir kopyasını Alghamdi'ye verdi. Ahmet K., Alghamdi'ye emanetteki parasını sadece bu kağıdı getiren kişinin alabileceğini, bu nedenle kağıdı kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

PARAYI BÖYLE YOK ETTİLER



Bu işlemin ardından Alghamdi ve beraberindekiler yakın bir yerde daire bakmaya gitti. Hemen ardından döviz bürosuna isminin Ali Yılmaz olduğu söylenen ancak açık kimliği tespit edilemeyen bir kişi gelip, Ahmet K.'ya bir kağıt verdi ve Alghamdi'ye ait paranın kendisine teslim edilmesini istedi. Kağıtta bir cep telefonu numarası ile birlikte, "Ali bey emanet bırakıcak" yazılıydı.

Ahmet K. bu şahsa bir kağıt uzatarak kod numarasını yazmasını istedi. Bu kişi de Ahmet K.'nin sadece Alghamdi'ye verdiğini söylediği kağıttaki kod numarasını ve ismini yazarak kağıdı imzaladı. Ahmet K., Alghamdi'ye ait olan ve bir poşet içinde bulunan paraları bu kişiye teslim etti. Paraları alan kişi, döviz bürosundan ayrıldıktan hemen sonra Ahmet K. da peşinden çıktı.

'ANAHTARI UNUTMUŞUM' DİYEREK KAÇTI

Bu arada Alghamdi ve arkadaşı Abdulqader'i daire bakmaya götüren Abdaljabar Alsheikh Hussein'e bir telefon geldi. Hussein telefon görüşmesinin ardından göstereceği dairenin anahtarını evde unuttuğunu, hemen alıp geleceğini söyleyerek Alghamdi'nin yanından ayrıldı.

Bir süre bekleyen Alghamdi, geri dönmeyen Hussein'i aradı ancak telefonuna Ulaşamadı. Bunun üzerine Alghamdi ve arkadaşı Abdulqader, paralarını geri almak için döviz bürosuna gitti. Burada da paranın bir başkasına teslim edildiğini öğrenen Alghamdi, dolandırıldığını anlayınca polise gitti.

PATRON DA TEZGAHIN İÇİNDE



Dolandırıcılık olayına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, güvenlik kamera kayıtlarına göre Alghamdi işyerinden ayrıldıktan 14 dakika sonra Ahmet K.'nın bu kadar fazla miktardaki parayı sahibine değil de bir başkasına hiçbir soru sormadan, hiçbir kimlik veya fotokopisini almadan teslim ettiği belirtildi.

Döviz bürosunun sahibi olduğunu söyleyen ve başından beri olaya şahit olan Mehmet Şirin D.'nin de kurulan tezgahın içinde olduğu dile getirildi.

Kamera görüntülerine göre Ahmet K.'nın parayı teslim alan şahsın hemen peşinden iş yerinden ayrılmasına da iddianamede dikkat çekildi. Savcılık, sanıklar Ahmet K. ve Mehmet Şirin D.'nin "dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmalarını talep etti.