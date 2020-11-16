Akaryakıt istasyonlarında market savaşları

Türkiye'de akaryakıt istasyonlarının market rekabeti büyüyor. Bugün hemen hemen her akaryakıt firması, istasyonlarında market hizmeti veriyor. Tüketicinin ilgisiyle birlikte market sayıları da hızla artıyor. Market dönemi ile birlikte sadece yakıt, motor yağı satan akaryakıt istasyonları, kahveden sandviçe, çiğ köfteden böreğe kadar binlerce ürünün satın alınabildiği yerler haline geldi. Ayrıca marketlerin cirosu, istasyonun toplam cirosu içinde önemli bir pay almaya başladı. İlk marketini 2013'te açan ve bu işin öncülüğünü yapan Shell'in istasyonlarında ortalama brüt kârın 5'de 1'i market tarafından geliyor. İşte bu tablo istasyonları harekete geçirdi. Market açmak için kuyruğa girdiler. Shell&Turcas'ın ilk Türk CEO'su Emre Turanlı, 58 şehirde 500'den fazla istasyonda Shell Select marketin hizmet verdiğini söyledi. Turanlı, hedeflerinin yıl sonuna kadar bu sayıyı 600 adede, 2022'de ise 700 adede çıkarmak olduğunu açıkladı.Kendi markaları ile satışa sundukları 'deli2go' ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Turanlı, "Yılda yaklaşık 2.5 milyon adet deli- 2go sandviç ve 3 milyonun üzerinde bardak kahve satıyoruz. Marketlerimizde 11 farklı kategoride 2 binden fazla ürün bulunuyor" dedi. Shell istasyonlarına gelen müşteri sayısı günlük 1 milyonu buluyor. Bu sayının yaklaşık yüzde 30'u yaya müşterilerden oluşuyor. Yani akaryakıt için değil market alışverişi için istasyona gelen müşteriler. Emre Turanlı, özellikle şehir içi ve yerleşim alanlarına yakın olan istasyonlarda yaya trafiğinin yüksek olduğunu söylüyor. Ayrıca pandemi nedeniyle mart-nisan aylarında restoran ve kahvelerin kapalı olması nedeniyle yaya müşteri sayısını arttığını belirtiyor.TURANLI, elektrikli şarj istasyonlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye genelinde şu anda 3 adet elektrikli şarj ünitemiz var. Şarj ünitelerimiz Sapanca'da 2 adet ve İzmir Soğukkuyu istasyonumuzda 1 adet olarak yer alıyor. Bu istasyonlarımızda Eşarj ile iş ortaklığımız bulunuyor."