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Araç sahipleri dikkat! ve euro çakılınca indirim mi geliyor?

Son dakika haber: Pandemi başladığından beri hızlı bir şekilde fiyat artışı görülen sıfır ve ikinci el piyasasında gözler yeniden rakamlarda. ve eurodaki hızlı düşüşün rakamlara yansıyacağı bekleniyor. Kur düşüşü ile faizlerde de indirime gidileceği beklentisi eklenince satışlarda bir miktar azalma yaşandı. İşte araç alacakları ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:44 Son Güncelleme: 16.11.2020 09:47 ABONE OL
Araç sahipleri dikkat! Dolar ve euro çakılınca indirim mi geliyor?

İkinci el pazarında aylardır yaşanan canlılık hız kesti. Kovid-19 pandemisi nedeniyle ekimde talepte düşüş yaşanırken, kasımda döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile satışlar adeta durdu. Beklemeye geçen tüketiciler piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Araç sahipleri dikkat! Dolar ve euro çakılınca indirim mi geliyor?

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ikinci el pazarında şişirilmiş fiyatların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca aracını hızla elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda yüzde 10-15 civarında düşüşler görülebileceği konuşuluyor.

Araç sahipleri dikkat! Dolar ve euro çakılınca indirim mi geliyor?

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, kasımdaki satışların ekime göre yüzde 30 düştüğünü söyledi.

Araç sahipleri dikkat! Dolar ve euro çakılınca indirim mi geliyor?

TÜKETİCİ PİYASALARI BEKLİYOR

Kurlardaki dalgalanmayla birlikte tüketicilerin beklemeye geçtiğini ifade eden Ayyıldız, talebin yavaşlamasında Kovid-19 vakalarındaki artışın da etkili olduğunu kaydetti.

Araç sahipleri dikkat! Dolar ve euro çakılınca indirim mi geliyor?

Bu dönemde ikinci eldeki fiyat artışının durduğunu söyleyen Ayyıldız, "Ama fiyatlarda bir gerileme söz konusu değil. Bundan sonra kurdaki düşüşe göre ikinci el fiyatlarında bir gerileme yaşanır. İkinci el fiyatlarındaki düşüş kurdaki düşüşten daha fazla olur" diye konuştu.

Araç sahipleri dikkat! Dolar ve euro çakılınca indirim mi geliyor?

Ayyıldız, döviz kurunun bu seviyelerde kalması halinde ikinci el fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 15 civarında düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti.

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Araç sahipleri dikkat! Dolar ve euro çakılınca indirim mi geliyor?
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