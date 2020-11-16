Hazine’den işletmelere 5.5 milyarlık kredi garantisi

Ekonomik büyümeye katkı veren, salgınla mücadele döneminde "İş'e Devam Destek Paketi ve Temel İhtiyaç Destek Kredi Paketi" gibi ilave destek programlarıyla işletmelerin yanında olan devam eden Kredi Garanti Fonu'nun kredi bakiyesi 330 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine göre Fon'a 2021 yılında da 5.5 milyar liralık kaynak aktarılacak. Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere, ihracat yapan ve ithalatı azaltan KOBİ'lere Hazine garantisinde öncelik verilecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bütçeyi geçen hafta göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sunacak. Kırsal kalkınmadan engellilerin toplumsal hayata katılımına, sanayinin geliştirilmesinden sosyal güvenliğe, yerel yönetimlerin güçlenmesinden ticarete kadar birçok başlıkta finansman transfer ödeneğinin karşılandığı Hazine'nin 2021 bütçesi 570.2 milyar lira öngörüldü. Bakanlık bütçesinde sosyal güvenlik için 141.9 milyar lira, ulusal savunma ve güvenlik için de 24.3 milyar lira kaynak aktarımı öngörüldü.BÖLGESEL ve stratejik yatırımlar için faiz desteği ve istihdam destekleri avantajlı oran ve sürelerde uygulanacak. Taşınır rehni yoluyla krediye erişime ilişkin sistem ve süreçler etkinleştirilerek bu yolla imalat sanayii sektörlerine kredi kullandırma imkânları artırılacak.