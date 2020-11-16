İş güvenliğine 4.0 damgası

İŞ sağlığı ve güvenliğinde "endüstri 4.0" dönemi başlıyor. İlk kez online eğitim ve sanal gerçeklik uygulamaları dijital eğitim platformunda birleşti. Yerli ve milli sanal gerçeklik teknolojisi iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde fark yaratacak, iş kazası riskini sıfıra indirecek. Ofislerde veya fabrikalarda mavi yakalı çalışanlardan beyaz yakalı yöneticilere kadar herkes rahatlıkla kullanılabilecek. İş sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir dönem başlatacak olan Let-X İSG Eğitimi'nin lansmanı ODTÜ Teknokent'te yapıldı. İleri teknoloji uygulamalarıyla sektör devlerine yeni nesil çözümler sunan Global Future Desings & Solutions A.Ş. ile Coşkunöz Eğitim Vakfı bu alanda önemli bir projeye imza attı. İş sağlığı ve güvenliğinde ilk kez online eğitim ve sanal gerçeklik uygulamaları bir dijital eğitim platformunda birleştirildi.