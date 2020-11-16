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HABERİ: 16 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum vatandaşların kredi ihtiyacını arttırdı. Bu süreçte ise bankalar tarafından pek çok uygun kredi paketi vatandaşlara sunuluyor. Bankalara gitmeden önce ise pek çok vatandaş kredi faiz oranları ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Peki, 16 Kasım bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:25 ABONE OL
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: 16 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel ile ilgili haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs ile birlikte gelen pandemi süreci, tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzluklara neden oldu. Bu durum ülkemizde de kredi paketlerine olan rağbeti arttırdı. Süreç boyunca özelikle kamu bankalarından pek çok uygun kredi paketleri geldi. Hali hazırda hala kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.35

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: 16 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: 16 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: 16 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.40

Ev kredisi: 1.35

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: 16 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.89

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.52

Konut kredisi: 1.30

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: 16 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: 16 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

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Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: 16 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları
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