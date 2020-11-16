Sıra yeni yatırımlarda

Pandemiye rağmen Türkiye, yatırım hamlesine ara vermeden devam ediyor. Bu süreçte yerlilerin yanı sıra yabancı firmalar da aktif rol oynuyor. Bu şirketlerden biri olan Amerikan menşeli Mondelez International, 54 milyon dolarlık şekerleme yatırımını Nisan 2021'de devreye almak için yoğun bir çalışma içinde. Hükümetin büyük desteğini arkalarına alarak bu yatırımı ülkemize getirmeyi başardıklarını söyleyen Mondelez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, "Büyük şirketlerde yatırım ihtiyacı bitmez. Şimdi sırada sakız ve şekerde yeni yatırımlar var. Bunları da ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Karagöz ile yeni yatırım planlarını konuştuk.Amerika'ya ihraç ettiğimiz jelibon türü şekerde oluşan yüksek talep nedeniyle yeni yatırım ihtiyacı oldu. Merkez üretim için yaklaşık 6 ülke üzerinde durdu. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ofisi de arkamızda durarak yurtdışına karşı elimizi güçlendirdi. Hatta en son 'Yatırım Amerika'ya mı Türkiye'ye mi yapılsın' noktasına gelinmişti, ona rağmen biz kazandık.Gebze'de mevcut fabrikamızın içinde yeni bir fabrika kuruyoruz. Yeni makineler kuruluyor. Baştan 50 milyon dolar olarak planlanan yatırım, 54 milyon dolara çıktı. Amerika'dan 54 milyon doları getirerek sermaye artırımı yaptık, kredi kullanmadık. Pandemiye rağmen planımızı değiştirmedik.Amerika'ya yılda yaptığımız 20 milyon dolarlık ihracatımızı 80 milyon dolara çıkaracağız. Tesisin tüm kapasitesi Amerika'ya ihraç edilecek. Hammaddenin tamamını ise yurtiçinden alıyoruz.Pandemide 171 yeni istihdam sağladık. 1.200 çalışanımız var. Bu yeni tesis için 124 yeni eleman alacağız. İstihdam bizim için çok kıymetli. Burada çalışanlarımızın tamamı Türk.Mondelez 150 ülkede, 50 fabrika ile üretim yapıyor. Doğu Avrupa içinde ise en hızlı büyüyen ülke yüzde 21 ile Türkiye oldu. Bu yıl yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında yüzde 21 büyümeyle, 929 milyon lira ciro elde ettik. Şu anda iç piyasa çok dinamik. Falım, Oreo, Kent, Toblerone, Milka, Jelibon, First gibi jenerik markalarımız var. Bu bizi güçlü kılıyor. Üretimimizin yarısını ihraç ediyoruz. Yeni yatırımla bu oran daha da artacak.26 milyar dolarlık bir şirket olarak kim seçilirseseçilsin işimize bakarız. Günün sonunda işi idame ettirmekhem yatırımcıların hem de siyasilerin tek amacı. Burada udönüşleri, viraj almalar beklemiyorum. Uzun süren ilişkilerinbir gecelik kararlarla değişeceğini düşünmüyorum.Biz işimize bakıyoruz.HİSSELERIMİZ yatırımı getirirken bayağı çalkalandı. Garip garip şeyler yaşandı. Spekülasyon yatırımı açıkladıktan sonra başladı. Bu oranda bir yükselişe biz de şaşırdık. Elimiz kolumuz bağlandı, ne yapacağımızı da bilemedik. Zaten piyasaya müdahalemiz de söz konusu olamaz. Neyse ki hareket durdu.