Sıra yeni yatırımlarda

Pandemiye rağmen Türkiye, yatırım hamlesine ara vermeden devam ediyor. Bu süreçte yerlilerin yanı sıra yabancı firmalar da aktif rol oynuyor. Bu şirketlerden biri olan Amerikan menşeli Mondelez International, 54 milyon dolarlık şekerleme yatırımını Nisan 2021'de devreye almak için yoğun bir çalışma içinde. Hükümetin büyük desteğini arkalarına alarak bu yatırımı ülkemize getirmeyi başardıklarını söyleyen Mondelez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, "Büyük şirketlerde yatırım ihtiyacı bitmez. Şimdi sırada sakız ve şekerde yeni yatırımlar var. Bunları da ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Karagöz ile yeni yatırım planlarını konuştuk.
Bu oranda bir yatırımı Türkiye'ye getirmek zor olmadı mı?
Amerika'ya ihraç ettiğimiz jelibon türü şekerde oluşan yüksek talep nedeniyle yeni yatırım ihtiyacı oldu. Merkez üretim için yaklaşık 6 ülke üzerinde durdu. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ofisi de arkamızda durarak yurtdışına karşı elimizi güçlendirdi. Hatta en son 'Yatırım Amerika'ya mı Türkiye'ye mi yapılsın' noktasına gelinmişti, ona rağmen biz kazandık.
Yeni fabrika mı kuruyorsunuz?
Gebze'de mevcut fabrikamızın içinde yeni bir fabrika kuruyoruz. Yeni makineler kuruluyor. Baştan 50 milyon dolar olarak planlanan yatırım, 54 milyon dolara çıktı. Amerika'dan 54 milyon doları getirerek sermaye artırımı yaptık, kredi kullanmadık. Pandemiye rağmen planımızı değiştirmedik.
Bu tesis size tam olarak ne katacak?
Amerika'ya yılda yaptığımız 20 milyon dolarlık ihracatımızı 80 milyon dolara çıkaracağız. Tesisin tüm kapasitesi Amerika'ya ihraç edilecek. Hammaddenin tamamını ise yurtiçinden alıyoruz.
İstihdama katkısı ne olacak?
Pandemide 171 yeni istihdam sağladık. 1.200 çalışanımız var. Bu yeni tesis için 124 yeni eleman alacağız. İstihdam bizim için çok kıymetli. Burada çalışanlarımızın tamamı Türk.
2020 nasıl bir yıl oldu?
Mondelez 150 ülkede, 50 fabrika ile üretim yapıyor. Doğu Avrupa içinde ise en hızlı büyüyen ülke yüzde 21 ile Türkiye oldu. Bu yıl yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında yüzde 21 büyümeyle, 929 milyon lira ciro elde ettik. Şu anda iç piyasa çok dinamik. Falım, Oreo, Kent, Toblerone, Milka, Jelibon, First gibi jenerik markalarımız var. Bu bizi güçlü kılıyor. Üretimimizin yarısını ihraç ediyoruz. Yeni yatırımla bu oran daha da artacak.
SEÇİM SONUÇLARI BİZİ ETKİLEMEZ
ABD seçim sonuçları sizi nasıl etkiler?
26 milyar dolarlık bir şirket olarak kim seçilirse
seçilsin işimize bakarız. Günün sonunda işi idame ettirmek
hem yatırımcıların hem de siyasilerin tek amacı. Burada u
dönüşleri, viraj almalar beklemiyorum. Uzun süren ilişkilerin
bir gecelik kararlarla değişeceğini düşünmüyorum.
Biz işimize bakıyoruz.
HİSSE HAREKETİNE ŞAŞIRDIK
Kent Gıda hisseleri bir ara gündeme damga vurmuştu...
HİSSELERIMİZ yatırımı getirirken bayağı çalkalandı. Garip garip şeyler yaşandı. Spekülasyon yatırımı açıkladıktan sonra başladı. Bu oranda bir yükselişe biz de şaşırdık. Elimiz kolumuz bağlandı, ne yapacağımızı da bilemedik. Zaten piyasaya müdahalemiz de söz konusu olamaz. Neyse ki hareket durdu.