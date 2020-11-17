Borsa İstanbul'da gong yatırımcılar için çaldı

Borsa İstanbul'da gong dün Dünya Yatırımcı Haftası için çaldı. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü tarafından organize edilen hafta 16-21 Kasım'da gerçekleşecek. Borsadaki törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ikinci yarısında tamamlayacaklarını belirtti. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan da, bu yıl pandemi nedeniyle ekonomik daralmalar görülse de borsaya gelen yeni yatırımcı sayısının arttığını söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, üst üsteDünya Yatırımcı Haftası nedeniyle 26 panel, yüzlerce konuşmacıyatırımcılara tavsiyelerde bulunacak.15 aydır artan yerli yatırımcı sayısının 1.9 milyona yaklaştığını anlattı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da, "Son bir haftadır ciddi bir şekilde yabancı yatırımcı girişi gözlemledik" dedi. TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, "Hisse senedi piyasasında ayda en az bir işlem yapan yerli yatırımcı sayısı 1.1 milyon oldu" dedi.