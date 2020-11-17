Kovid’e özel mağaza

Tüm dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla birlikte yükselişe geçen temizlik ve sağlık ürünleri satışı, yeni iş fikirlerinin hayata geçmesine de vesile oldu. Daha önce medikal mağazalar ve e-ticaret siteleri üzerinden satılan koruyucu ürünlerin adresi artık özelleştirilmiş mağazalar... Yurtdışında başlayan trend hızla Türkiye'ye de geldi. Girişimci Zeynep Diker'in Covid-Marketing adıyla açtığı mağazalarda maskeden temizlik malzemesine dezenfektandan yüz koruyucu gözlüklere, siperlikten koruyucu tuluma kadar her şey satılıyor.Diker aynı zamanda bir gıda firması sahibi. Organik gıda işiyle uğraşırken korona sürecinde maske işine de yatırım yaptıklarını, bu iş büyüyünce ürün çeşidini de artırmaya karar verdiklerini dile getiren Diker, maske sattıkları mağazayı tamamen salgına karşı koruyan ürünlerin satıldığı bir mağazaya dönüştürdüklerini söyledi. Şu anda Ataşehir ve Maltepe olmak üzere iki mağaza açtıklarını dile getiren Diker, ilgiden de memnun. "İnsanlar alışveriş yapmadan önce mağazanın önünde fotoğraf çektiriyor. Herkese ilginç geldi bu fikir. İnsanlar çok olumlu karşıladı. Müşteri mağazaya girdiğinde salgından korunmak için herşeyi bulabiliyor. Bu da büyük kolaylık sağlıyor. Müşteri memnun oluyor" dedi. Diker, satışlarla ilgili de, "Daha açılalı 20 gün oldu ama mağaza kirasıyla yanımda çalışan elemanın maaşını çıkarabileceğim. Böyle bir süreçte bu bile yeterli bir başarı kriteri" diye konuştu.MAĞAZAYI gören Alman bir yatırımcının da fikri çok beğendiğini ve anlaşma masasında olduklarını ifade eden Diker, "Henüz Avrupa yakasında mağazamız yok. Alman yatırımcıyla anlaşırsak bu mağazalardan 50 tane daha açacağız. Olur da anlaşamazsak biz kendi imkânlarımızla yeni mağazalar açacağız" dedi. Fabrikalarla da gerekli anlaşmaları yaptıklarını ifade eden Diker, e-ticaret siteleri üzerinden de ürün satışı yapmak için görüşmeler yaptıklarını ifade etti.