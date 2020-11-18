Kanal İstanbul depreme göre tasarlandı

Türkiye'nin vizyon projelerinden Kanal İstanbul yine tartışma konusu oldu. Projeyle, İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması, trafik yükünün hafifletilmesi, trafik güvenliği ile seyir emniyetinin sağlanması, yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern yerleşim alanı oluşturulması tasarlanırken, olası riskler de değerlendirildi. 2 yılda 200 bilim insanı tarafından, 16 bin sayfa olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nda (ÇED) Kanal İstanbul Projesi tüm olası riskler ve tehditlere karşı incelendi.

Üniversiteler, bilim adamları, yabancı inceleme kuruluşlarının görev aldığı ÇED süreci sonrasında Kanal, bütün riskler planlanarak tasarlandı. Bu kapsamda 20.75 metre derinliğe sahip olacak Kanal İstanbul çalışmalarının ne deprem riski ne de tsunami riski oluşturmadığı ortaya çıktı. Kanal İstanbul 20.75 metre derinliğe sahip olacak. ÇED sürecinde 20 kilometre derinliğinde, 7 üzerinde depreme göre planlama yapılırken, böylesi sığ bir inşaatın, yüzlerce kilometre kalınlığındaki bu kütleleri tetiklemesinin mümkün olmadığı ortaya çıkarıldı.







Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde herhangi bir aktif fay hattı da bulunmazken, kanala 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu Fay Hattı ve 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor. Kanal İstanbul kapsamında deprem durumsallığı analizlerinde, 2 bin 475 yıllık tekrarlı deprem periyodu incelenerek, oluşabilecek en büyük depreme göre deprem ivmesi hesaplanırken, bu ivme hesabına göre kanal tasarımı yapıldı.



TSUNAMİ RİSKİ YOK

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Heyelan Envanteri Haritası'nda da İstanbul Paftası'ndan yararlanıldı. Proje alanı ve çevresine ait heyelan durumu 1/25.000 ölçekli MTA Heyelan Envanteri haritaları kullanılarak değerlendirilirken, proje güzergâhı ve çevresinde kanal imalatı ve sonrasında potansiyel tehlike yaratabilecek herhangi bir heyelan alanı bulunmadığına vurgu yapıldı. Tsunami kaynakları da araştırıldı, risk belirlenmedi.



SUSUZLUK GETİRMEZ

Kanal'ın İstanbul'a susuzluk getireceği iddiaları da çürütüldü. İstanbul'un yıllık su tüketimi 1 milyar 60 milyon metreküp. Terkos Gölü'nün mevcut verimi 133.9 milyon m3. Kanal'la birlikte gölün verimi yılda 2.7 milyon m3 düşecek. Sazlıdere Barajı'nın verimi yılda 49 milyon m3. Bu da 19 milyon m3 olacak. Su kaybının etkisi yüzde 2.8 seviyesinde.



75 MİLYAR LİRALIK PROJE

Kanal İstanbul'un 75 milyar liraya mal olması bekleniyor. İhale sürecinin ardından inşaat öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. İnşaatın da 5.5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanıyor.