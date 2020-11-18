KKTC’nin otomobili ve solunum cihazı görücüye çıkıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili Günsel'in test sürüşleri 18-21 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nda da yapılacak. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Ar- Ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan, Şubat 2020'de tanıtımı yapılan KKTC'nin yerli ve elektrikli otomobili GÜNSEL böylece Kıbrıs dışındaki ilk etkinliğine de katılmış olacak. GÜNSEL'in KKTC, Türkiye ve Türk dünyasının dünyaya açılan kapısı olacağını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "GÜNSEL'i anavatanımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz 10 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. 160 Türk mühendis ve tasarımcımız, gece-gündüz büyük bir heyecan ve şevkle GÜNSEL'i üretmek için çalıştı. Bugün 3 prototipimiz hazır, heyecanlıyız. Çıktığımız bu yolda Türkiyemizin manevi desteğini yanımızda hissediyoruz" dedi. GÜNSEL'in şubatta yapılan tanıtımından hemen sonra test sürüşüne başlamak istediklerini ifade eden Prof. Günsel, Kovid- 19 salgını nedeniyle bunun ertelendiğinin altını çizdi. Test sürüşlerine 3 gündür devam ettiklerini anlatan İrfan Günsel, aracın çok beğenildiğini, bunun da 10 yıllık yorgunluklarını aldığını dile getirdi.Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yerli solunum cihazı da MÜSİAD EXPO 2020'de yerini alacak. 6 aylık bir araştırma geliştirme süreci sonunda kullanıma hazır hale getirilen tam fonksiyonlu solunum cihazı, hastanelerin yoğun bakım ve acillerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Cihazla birlikte başta KKTC ve Türkiye olmak üzere, talep gelen ülkelerin yoğun bakım kapasitelerinin önemli oranda artırılması hedefleniyor. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Kovid-19'la mücadelede sahip olunan solunum cihazı sayısının önemini vurgulayarak, solunum cihazının seri üretiminin 2020 bitmeden başlayacağını bildirdi.