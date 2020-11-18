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ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım ayı kararı ne olacak, faizler değişecek mi?

Küresel piyasanın nabzı ile gündemde sıklıkla merak edilen kamuoyuna duyurulacak. Merkez Bankasının alacağı faiz kararı sonrasında yeniden pozisyon alacak olan piyasalar, kredi faizleri gibi önemli kalemlere de yön verecek. Piyasaların gündemini şekillendirecek olan Türkiye Cumhuriyet Toplantısı 2020 takvimi için gözler Kasım ayı kararına çevrildi. İlk kez Naci Ağbal’ın başkanlığında gerçekleşecek olan ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Kasım ayı Merkez Bankası kararı ne olacak, faizler değişecek mi?

Giriş Tarihi: 18.11.2020 16:50 ABONE OL
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım ayı Merkez Bankası kararı ne olacak, faizler değişecek mi?

açıklaması, piyasaları yakından takip eden vatandaşların en çok araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Piyasaların gündemini belirleyecek olan Toplantısı ile Kasım ayı faiz kararı belli olacak. En son Türkiye Cumhuriyet 'nın (TCMB) PPK Ekim ayı 2020 toplantısında politika faizini 10.25'te sabit bıraktı. Bu ay Naci Ağbal tarafından açıklanacak ilk PPK toplantısı kararı olması açısından da büyük önem taşıyor. Peki ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Kasım ayı Merkez Bankası kararı ne olacak, faizler değişecek mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı itibariyle gündemde sıklıkla merak edilen 2020 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın başkanlık yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası faiz kararı son dakika haberi olarak açıklayacak. Piyasaları yeniden şekillendirecek olan karar 19 Kasım 2020 Perşembe günü, yarın açıklanacak…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım ayı Merkez Bankası kararı ne olacak, faizler değişecek mi?

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet , () toplantısında faiz kararını verecek. Karar 19 Kasım 2020 Perşembe saat 14.00'da açıklanacak.

2020 KASIM AYI MERKEZ BANKASI KARARI NE OLACAK, FAİZLER DEĞİŞECEK Mİ?

Yatırım Finansman Ekonomisti Erol Gürcan A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Gürcan, Merkez Bankası PPK toplantısı yaklaştıkça piyasalarda stresin artığını ifade ederek, "Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile piyasanın önüne geçmesi durumu Türk Lirası varlıkları ciddi şekilde destekler" dedi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım ayı Merkez Bankası kararı ne olacak, faizler değişecek mi?

AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet 'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği () toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

Ekonomistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 13,75-16,25 aralığında olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.

22 Ekim'deki son PPK toplantısında, politika faizi yüzde 10,25'te sabit bırakılırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlenmişti.

KAYNAK:AA

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım ayı Merkez Bankası kararı ne olacak, faizler değişecek mi?
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