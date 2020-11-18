Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2020 Kasım ayı Merkez Bankası kararı ne olacak, faizler değişecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı açıklaması, piyasaları yakından takip eden vatandaşların en çok araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Piyasaların gündemini belirleyecek olan PPK Toplantısı ile Kasım ayı faiz kararı belli olacak. En son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısında politika faizini 10.25'te sabit bıraktı. Bu ay Naci Ağbal tarafından açıklanacak ilk PPK toplantısı kararı olması açısından da büyük önem taşıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Kasım ayı Merkez Bankası kararı ne olacak, faizler değişecek mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı itibariyle gündemde sıklıkla merak edilen 2020 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın başkanlık yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası faiz kararı son dakika haberi olarak açıklayacak. Piyasaları yeniden şekillendirecek olan karar 19 Kasım 2020 Perşembe günü, yarın açıklanacak…