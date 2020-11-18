SON DAKİKA HABERİ: Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Keşiflerin devamı gelecek!

Bakan Dönmez son dakika müjdesi verdi... Sondaj çalışmalarında bölgede en büyük aktörlerden biri olan Türkiye, sondaj çalışmalarının meyvelerini almaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji keşifleriyle ilgili önemli açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek." müjdesini verdi.
Bakan Dönmez: Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik. Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
SON DAKİKA: KANUNİ, MİLLİ OLARAK SERTİFİKALANDIRILAN İLK GEMİ
Haydarpaşa Limanı'ndan 13 Kasım'da Karadeniz'e doğru yola çıkan Kanuni sondaj gemisi, TPAO'nun hayata geçirdiği millileştirme çalışmaları kapsamında tamamen milli olarak sertifikalandırılan ilk gemi olarak göreve başlayacak.
Gelecek yılın ilk aylarında Karadeniz'deki ilk görevine başlayacak olan Kanuni, gemicilik hizmetlerinin yanı sıra, sondaj platformu ve teknik hizmetleri de TPAO tarafından yönetilen ilk Türk sondaj gemisi olacak.
DOĞU AKDENİZ'DE 3 GEMİ FAALİYETTE
Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında kalan bölgede 2 sismik ve bir sondaj gemisi faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Kaş açıklarında yer alan Demre-1 lokasyonunda 6 bin 822 kilometrelik iki boyutlu veri topladı.
Kıbrıs açıklarındaki Batı Güzelyurt-1 lokasyonunda üç boyutlu sismik araştırmalarına devam eden Barbaros Hayrettin Paşa gemisi ise bugüne kadar 195 bin 525 kilometrelik alanı taradı.
Yavuz sondaj gemisi ise Kıbrıs adasının güney batısında yer alan Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı ve Mersin Taşucu Limanı'nda geminin bir sonraki sondajı için bakım çalışmaları yapılıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin Selçuklu-1 kuyusundan ümit verici sonuçlar aldığını ve bu bölgenin yakınında yeni sondajlar yapılacağını açıklamıştı.