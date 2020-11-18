SON DAKİKA | İkinci el araba fiyatları düşecek mi? ‘Gittikçe daha çok tercih edilecek' diyerek açıkladı: Talep patlaması yaşanabilir!

"2021 İLKBAHARINDAN ÖNCE ARAÇ BULUNURLUĞU ÇOK YÜKSEK OLMAYACAK"

Bayilerde sıfır araç sıkıntısı yaşanıyor bu durum daha ne kadar sürebilir?

Pandemi nedeniyle Nisan ayından bu yana otomobil fabrikaları üretim konusunda sıkıntılar yaşıyor. İlkbahar aylarında üretimi tamamen durdurmak zorunda kalan fabrikalar da oldu. Ayrıca hala tam kapasite çalışamayan fabrikalar da söz konusu. Her ne kadar Avrupa pazarında ciddi daralmalar yaşandıysa da Türkiye gibi az sayıda ülkenin pazarındaki büyümeye cevap verecek arz oluşmadı.

Pandeminin ikinci dalgası da başladı ve bu durum özellikle Avrupa'daki üretim tesisleri üzerinde kapasite baskısı oluşturuyor. Pandemi etkisini azaltmadan otomobil arzının artması pek mümkün görünmüyor. Eğer Avrupa pazarı tekrar ciddi oranda daralır ve üretim fazlası ortaya çıkarsa bu araçların Türkiye'ye getirilmesi mümkün olabilir.

Normal şartlar altında 2021 ilkbaharından önce araç bulunurluğunun çok yüksek olmayacağını söyleyebilirim. Pandemi etkisinin daha az hissedildiği ülkelerde üretim yapan markaların araçlarının daha kolay bulunabileceğini de belirteyim.