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gelişmesi: Merkez Bankası faiz kararından sonra Dolar ve Euro’da sert düşüş! 19 Kasım güncel alış satış fiyatı…

Merkez Bankasının bugün faiz kararını açıklaması ile birlikte Dolar ve Euro fiyatlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Koronavirüs kaynaklı olarak yükseliş yaşayan döviz kurları, geçtiğimiz hafta sert düşüşe geçmişti. Bugün ise, merkez bankasının faiz kararını açıklaması ile birlikte dolar fiyatlarında ciddi bir düşüş eğilimi başladı. Bu noktada güncel rakamları merak eden vatandaşlar ‘dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç para?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Merkez Bankasının kararının ardından 19 Kasım güncel alış satış fiyatı

Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:49 ABONE OL
Dolar fiyatları SON DAKİKA gelişmesi: Merkez Bankası faiz kararından sonra Dolar ve Euro’da sert düşüş! 19 Kasım güncel dolar euro alış satış fiyatı…

Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç para? Merkez Bankasının bugün faiz kararını açıklaması ile birlikte alış satış fiyatında ciddi hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirdi. Özellikle pandemi sürecinde geçtiğimiz haftaya kadar kurdaki yükseliş sürüyordu. Geçtiğimiz hafta döviz kurlarında başlayan düşüş, bugün Merkez bankasının faiz kararını açıklaması ile birlikte sürüyor. Peki Dolar Euro bugün ne kadar? İşte 19 Kasım güncel dolar Euro alış satış fiyatı…

MERKEZ'İN FAİZ KARARININ ARDINDAN KURDA SERT DÜŞÜŞ! DOLAR EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Kasım canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları…

Dolar fiyatları SON DAKİKA gelişmesi: Merkez Bankası faiz kararından sonra Dolar ve Euro’da sert düşüş! 19 Kasım güncel dolar euro alış satış fiyatı…

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,6173

SATIŞ: 7,6215

Dolar fiyatları SON DAKİKA gelişmesi: Merkez Bankası faiz kararından sonra Dolar ve Euro’da sert düşüş! 19 Kasım güncel dolar euro alış satış fiyatı…

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8.9929

SATIŞ: 8.9979

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Dolar fiyatları SON DAKİKA gelişmesi: Merkez Bankası faiz kararından sonra Dolar ve Euro’da sert düşüş! 19 Kasım güncel dolar euro alış satış fiyatı…
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