Dolar fiyatları SON DAKİKA gelişmesi: Merkez Bankası faiz kararından sonra Dolar ve Euro’da sert düşüş! 19 Kasım güncel dolar euro alış satış fiyatı…

Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç para? Merkez Bankasının bugün faiz kararını açıklaması ile birlikte dolar Euro alış satış fiyatında ciddi hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirdi. Özellikle pandemi sürecinde geçtiğimiz haftaya kadar kurdaki yükseliş sürüyordu. Geçtiğimiz hafta döviz kurlarında başlayan düşüş, bugün Merkez bankasının faiz kararını açıklaması ile birlikte sürüyor. Peki Dolar Euro bugün ne kadar? İşte 19 Kasım güncel dolar Euro alış satış fiyatı…

MERKEZ'İN FAİZ KARARININ ARDINDAN KURDA SERT DÜŞÜŞ! DOLAR EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Kasım canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları…