Girişimciler 2021’e odaklandı

Dijitalleşme, içinde bulunduğumuz son 10 yılın en önemli gündemlerinden biri oldu ve olmaya da devam ediyor. Pandemi süreci şirketlerin devam eden dijitalleşme süreçlerinin hızlanmasını sağladı. Evden çalışma, e-ticaretin öne çıkması gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle, şirketler birkaç yıla yaydığı dijitalleşme sürecini çok kısa sürede tamamlamak durumunda kaldı.Dijitalleşmeye olan talep pandemiyle birlikte iyice arttı. Bu gelişme şirket birleşme ve satın almalarını da hızlandırdı. Akıllarda ise sürecin kazananlarının kimler olacağı ve yeni trendler var. Bu sorunun cevabını Core Finance Kurucu Ortağı Yağız Sözmen verdi. Teknoloji sektöründe yüksek bir hareketlilik olduğunu söyleyen Sözmen, "Örneğin Türkiye'de pandemi öncesi her 5 alışverişten biri online yapılırken, bugün her 3 alışverişten biri online yapılır hale geldi. Önde gelen online ödeme şirketlerinden Stripe'ın CEO'sunun geçen hafta açıkladığı rakamlara göre sadece pandemi sürecinde Stripe hesabı açan şirketlerin üzerinden geçen miktar 10 milyar doları aştı" dedi. Özmen şunları kaydetti: "Bununla beraber tüm bu dijitalleşmenin getirdiği risklere karşı siber güvenlik alanı da çok kritik bir hal aldı ve yine ciddi büyüme gösterdi. Teknoloji şirketlerine yönelik yatırımlarda, birleşme ve satın almalarda çok ciddi bir artış söz konusu. Yazılım sektörü, e-ticaret, online ödeme, online eğitim, oyun ve dijital sağlık gibi endüstrilerde birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısında ciddi bir artış görmemiz muhtemeldir. Aynı şekilde Türkiye'de ekosisteme giren paranın büyük ölçüde arttığını söylemek mümkün. Gelen yatırımlar adet ve miktar bakımından artmaya başladı. Son günlerde gerçekleşen Peak Games ve Rollic Games'in Zynga tarafından satın alınması ve Micro Focus'un, bizim de danışmanlığını yaptığımız Atar Labs'ı satın alması gibi örnekler bu eğilimin en önemli göstergesi. Atar Labs'ın alınması, siber güvenlik ve yazılım geliştirme alanında değil aynı zamanda teknoloji alanında da Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar olduğunu göstermesi açısından çok önemli."