Girişimciliğin geleceği masaya yatırılıyor

Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik zirvesinin dördüncüsü, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi organizasyonunda 19 Kasım'da online olarak düzenleniyor. "Post Pandemik Dünyada Girişimcilik - Yeni Fikirler, Yeni İşler, Yeni Yatırım Stratejileri" ana temasıyla düzenlenecek 4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde 36 konuşmacı yer alacak. Yeni 10 yılda Türkiye girişimciliğinin yol haritasına katkı sunması beklenen ve Borsa İstanbul, Türk Telekom ve Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek zirvede beş panel olacak. Zirvede açılış konuşmalarını ise Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türk Telekom CEO'su Ümit Önal yapacak.