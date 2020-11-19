Merkez Bankası faiz kararını son dakika açıkladı! PPK toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı son durum ne oldu? 2020 Kasım ayı faiz kararı!

Son dakika haberler… Kasım ayına itibariyle en çok merak edilen Merkez Bankası faiz kararı az önce açıklandı. Piyasa gündemi yeniden şekillenirken Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı. Geçtiğimiz ay faizler sabit tutulurken 2020 Kasım ayında Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranını 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15,00'a yükseltti. Peki 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte2020 Kasım ayı PPK toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı son dakika haberinin detayları…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Kasım ayı 'Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada faizlerde artışa gidildiğini duyurdu. Piyasa gündemi yeniden şekillenirken ilk kez TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşen toplantıda Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısı yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 seviyesinden %15,00 seviyesine yükseldi.
Ekonomistlerin beklentisi 475 baz puan artış olacağı yönündeydi. TCMB önceki iki toplantısında da sürpriz kararlarla Eylül ayında değişiklik beklenmemesine rağmen faizi 200 baz puan artırmış, Ekim toplantısında artış beklentisine rağmen değişikliğe gitmemişti. Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %12,47, 12 ay sonrası için %10,77 ve 24 ay sonrası için %9,20 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %12,1, 2021 yıl sonu için %9,4 seviyesinde bulunuyor.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.
Ekonomistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 13,75-16,25 aralığında olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.
TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,89 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.