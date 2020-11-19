Merkez Bankası faiz kararını son dakika açıkladı! PPK toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı son durum ne oldu? 2020 Kasım ayı faiz kararı!

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! PPK toplantısı son durum ne oldu? 2020 Kasım ayı faiz kararı!

haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında ilk kez Naci Ağbal’ın yönetiminde gerçekleşen faiz toplantısı sonucunda yurt içi ve yurt dışı piyasalar yeniden konumlandırıldı. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin artacağını öngörüyordu. Bankası'nın () PPK toplantısı sonrası kritik faiz kararı belli oldu. Buna göre; 2020 açıklandı! 2020 Kasım ayı PPK toplantısı TCMB ? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:20 Son Güncelleme: 19.11.2020 15:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2020 Kasım ayı PPK toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

haberler… Kasım ayına itibariyle en çok merak edilen az önce açıklandı. Piyasa gündemi yeniden şekillenirken Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı. Geçtiğimiz ay faizler sabit tutulurken 2020 Kasım ayında (PPK), faiz oranını 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15,00'a yükseltti. Peki 2020 ? İşte2020 Kasım ayı PPK toplantısı haberinin detayları…

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Bankası (TCMB), 2020 yılı Kasım ayı 'Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada faizlerde artışa gidildiğini duyurdu. Piyasa gündemi yeniden şekillenirken ilk kez TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşen toplantıda Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı.

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2020 Kasım ayı PPK toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! 2020 KASIM AYI PPK TOPLANTISI TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Bankası'nın () PPK Ekim ayı 2020 toplantısı yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 seviyesinden %15,00 seviyesine yükseldi.

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2020 Kasım ayı PPK toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI PİYASA BEKLENTİSİNE GÖRE KARAR VERDİ

Ekonomistlerin beklentisi 475 baz puan artış olacağı yönündeydi. önceki iki toplantısında da sürpriz kararlarla Eylül ayında değişiklik beklenmemesine rağmen faizi 200 baz puan artırmış, Ekim toplantısında artış beklentisine rağmen değişikliğe gitmemişti. Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %12,47, 12 ay sonrası için %10,77 ve 24 ay sonrası için %9,20 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %12,1, 2021 yıl sonu için %9,4 seviyesinde bulunuyor.

AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI NASILDI?

AA Finans'ın Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

Ekonomistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 13,75-16,25 aralığında olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 24 ARALIK'TA

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,89 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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Merkez Bankası faiz kararını son dakika açıkladı! PPK toplantısı TCMB Merkez Bankası faiz kararı son durum ne oldu? 2020 Kasım ayı faiz kararı!
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