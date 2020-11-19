Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor? Uzman isimlerden flaş değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmesine ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiği bildirildi.

Merkez Bankası'nın faiz artırması enflasyonu nasıl etkiler? | Video

Merkez'in kararını A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.

ENFLASYONA OLUM KATKI YAPACAK

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, "Biraz önce karar metnini görmeden söyledim Merkez Bankası bundan sonra sadeleşme dediğim o adımı kullanacak. Karar metninde çok net olarak söylüyor; bundan sonra politika faizi dediğimiz repo faizini kullanacak. Bu bir defa sevindirici çünkü sadeleşmeyi sağlıyor. Sadeleşmeyi sağladığı sürece ben döviz kurları üzerinde çok ciddi bir etki doğuracağına inanıyorum. Hem de döviz kurları üzerinde etki getirmesi enflasyon üzerinde de bir etki getirecektir. En son tahmini 12,46 civarında. Şimdi burada faizi 15 seviyesine çekti. Beklenen enflasyonun üzerine çekti faizi. Bu şu demek Merkez Bankası diyor ki 'benden önden yüklemeli olarak yapıyorum bunu daha aktif davranacağım. Şu anda bence TL varlıklar daha cazip hale geldi. Sadeleşme hamlesi de enflasyon üzerindeki baskıyı artıracaktır. Böylece enflasyonda da bundan sonraki süreçte fiyat istikrarında bir etki yapacaktır." dedi.

'BAZUKA ETKİSİ'

Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin, "Piyasa açısından Merkez Bankası'nın aldığı bu kararı geçmişteki gibi bir 'bazuka' etkisi olarak ifade edebiliriz. Hiç şüphesiz bu atılan adım hiçbir şekilde reel sektörün desteklenmesi noktasında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da altını kuvvetle çizdiği gibi Türkiye'de reel sektörün çok yüksek reel faiz yüküyle kredi kullanması gibi bir tabloya dönüşmemeli." dedi. Alkin, atılan adımların enflasyonda hızla etkili sonuçlar alıp, enflasyonun belinin hızla kırılmasına ve tek haneli rakamlara gelinmesine katkı sağlayacağını ifade etti.