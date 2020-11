BIG BANG’te girişimler sahneye çıkacak

Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin her yıl girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge'ta sahneye çıkacak 20 finalist belli oldu. İTÜ Çekirdek'e bu yıl aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Hindistan, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Tunus'un da yer aldığı 20 farklı ülkeden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden binlerce başvuru alındı. Binlerce girişimin arasından sıyrılarak, 3 Aralık'ta Big Bang Start-up Challenge'ın görkemli sanal sahnesine çıkacak olan 20 teknoloji girişimi belirlendi.Bu yıl 'Rise Together' mottosuyla yola çıkan ve ilk kez online olarak düzenlenecek olan Big Bang bir kez daha Türkiye'nin ve dünyanın yükselen girişimlerini ağırlayacak. İzleyicilere benzersiz bir online deneyim de sunmaya hazırlanan ve binlerce girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı kişinin takip edeceği etkinlikte 87 girişim standı online olarak gezilebilecek. Etkinlikte, sürpriz gösteriler ve konuklar da yer alacak. Big Bang'te her yıl olduğu gibi bu yıl da girişimcilere milyonlarca liralık ödül, nakit ve yatırım ulaştırılması hedefleniyor.