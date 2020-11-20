E-devletten 1.8 milyar $ tasarruf

Vatandaşların e-Devleti kullanmasıyla kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamladığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "1.8 milyar dolarlık zaman tasarrufu sağladı, bu, Kamu İşgücü Verimliliğine de artış olarak yansıdı" dedi. PTTAVM 'nin de yine dijitalleşen dünyaya uygun yapılandırıldığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı, "PTT bölgesel ölçekte e-Ticaret faaliyetlerini ve lojistik hizmetlerini geliştirerek uluslararası bir marka olarak konumlandırılacak" diye konuştu. Mevcut yatırım portföylerinde 463 proje bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, Projelerin toplam büyüklüğü 638.2 milyar" dedi