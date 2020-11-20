Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 16 ölü

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki kırsal bölgede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

Operasyon sırasında kentin güneyindeki Zegetun ve Hanazir Vadisi yakınlarında DEAŞ mensuplarının güvenlik güçlerine karşılık verdiğini aktaran Harbiye, iki taraf arasında yaklaşık 1 saat çatışma yaşandığını dile getirdi.

16 DEAŞ'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harbiye, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin de hava desteği sağladığı operasyonda 16 teröristin öldürüldüğünü ifade etti.

Operasyonda teröristlere ait çok sayıda sığınağın da yok edildiğini belirten Iraklı komutan, sığınaklarda çok sayıda sahte evrak, pasaport, kimlik ve silahın ele geçirildiğini kaydetti.

OPERASYONUN TAMAMLANDIĞI AÇIKLANDI

Korgeneral Harbiye, Irak ordusu, federal polisi ve terörle mücadele gücü tarafından yürütülen operasyonun tamamlandığı bilgisini verdi. DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.