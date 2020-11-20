Son dakika haberleri: Faizsiz ev alımına devlet güvencesi geliyor! İşte son detaylar...

SALGINLA MÜCADELEDE REZERVİMİZ YETERLİ

Pandemi ile ilgili olarak son alınan kararlarla ilgili kaynak sorularını da yanıtlayan Hazine ve Maliye Baktanı Lütfi Elvan, "Oluşabilecek ekstra birtakım harcamalara yönelik Hazinemizde zaten bir rezervimiz söz konusu. Yasal düzenleme yapıldı, 2021'in altıncı ayına kadar devam edecek bir imkân da sağladık" dedi.





3600 EK GÖSTERGEDE ÇALIŞILIYOR

Bakan Elvan ek gösterge ile ilgili olarak da yaptığı son dakika açıklamalarında "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu" dedi. Eş durumu atamalarıyla ilgili bir mağduriyet olduğunu belirten Elvan, "Gerekli talimatı verdim. Bir mağduriyetin yaşanmaması gerekiyor. Eğer varsa, biz bu mağduriyeti de gideririz" diye konuştu.