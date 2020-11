Türkiye her türlü imkâna sahip

Ekonomide yeni döneme ilişkin açıklamalarının ardından iş dünyasıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. TİM, Başkan Erdoğan'a yeni ihracat seferberliği yol haritasını sundu.

"Her şeye rağmen salgın sürecini gelişmiş ülkelerin dahi önünde bir şekilde yönettiğimiz açıktır" diyen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Üretim, ihracat, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem salgının yol açtığı sıkıntılar hem attığımız siyasi ve askeri adımların sebep olduğu rahatsızlıklar bizi çok daha dikkatli ve aynı zamanda kararlı politikalar izlemeye yöneltiyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerinde ancak 100 yılda bir görülebilecek bir değişimin yaşandığını artık herkes kabul ediyor. Türkiye, yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahiptir. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız. Demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, hukuku güçlendirerek yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracağız." Yerli ve uluslararası yatırımcıların önlerindeki engelleri kaldırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Beklentileri tespit ederek, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak, düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirerek Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız" dedi.







KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ

Gülle, TİM olarak ihracatta başlattıkları yeni seferberlikle ilgili beklentilerini de şöyle sıraladı: "Dış ticaret ve kambiyo rejiminin; şeffaf, anlaşılır olması. Öngörülebilir bir kur seviyesi için piyasa dinamikleri ile eşanlı yürüyen bir ekonomi yönetimi. Eximbank ve ihracatın finansmanını sağlayan kurumlara sürekli destek ve kaynak sağlanması. Ülkemizin tedarik ve dış satım imkânının artırılabilmesi için, etkin ve rekabetçi bir lojistik ağı. Merkez Bankamız ve kamu bankalarıyla sürekli koordinasyon içinde olmak."







ÜRETİM VE İSTİHDAMA KOŞULSUZ DESTEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün de TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Şuranın kapalı bölümünde 5 konsey başkanı, 7 bölge temsilcisinin talep ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldı. Erdoğan, iş dünyasına "üretim, istihdam ve ihracata koşulsuz destek" mesajı verdi. Erdoğan'ın "Bizim yatırım, istihdam, ihracata ihtiyacımız var. Sanayicimiz için yer sıkıntısı yok, yatırım için nerede yer ihtiyacı varsa orada açarız. Teşvik noktasında yer tahsis edelim, enerji desteği, vergi avantajı sağlayalım yatırımcı yapsın yatırımını. Halkbank başta olmak üzere kredi desteği verelim" dediği öğrenildi.

İş dünyasının sunumlarında da KDV iadeleri, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, ucuz ve uzun vadeli kredi talebi başı çekti. Türkiye'nin yem ithal etmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Yemde kendine yetmeli. Bu işi çözmek gerekiyor, başka yolu yok. Yem konusu çözülürse birkaç yılda ette sütte kendimize yeteriz. Süt hayvanları kesime gidiyor bu olmaz" değerlendirmesini yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, medikal sektörün alacaklarından matrah artışına kadar birçok başlıkta gelen taleplere yanıt verirken, "Sıkıntılarınızı, sorunlarını giderici ne yapmamız gerekiyorsa inşallah yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da, iş dünyasına "Sorunlarınızı, sıkıntılarını gidermek için makroekonomik dengeleri de bozmayacak şekilde ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız" mesajı verdiği belirtildi.



İŞTE İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ…

* KDV alacakları *Enerji maliyetlerinin düşürülmesi

* Pandemi nedeniyle ciroları azalan, kapalı kalan işletmelere mali ve kira desteği

* Uzun vadeli finansman imkânları ve güçlü yatırım teşviklerinin sağlanması

* Tarımsal ve hayvansal üretimin cazip hale getirilmesi