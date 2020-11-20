Vakıf Katılım’dan Para Transferlerinde Yeni Hizmet

Vakıf Katılım teknoloji ile büyüme vizyonu doğrultusunda müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak sistemleri devreye almaya devam ediyor. Müşterilerinin yurt içi farklı bankalara günün her anında, teyitli para transferini 7/24 gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayan FAST sistemini uygulamaya alacak olan Vakıf Katılım ayrıca, ödemelerin IBAN yerine cep telefonu numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak yapılmasına imkân veren Kolay Adresleme Sistemini (KOLAS) de müşterilerinin kullanımına sundu.

Vakıf Katılım müşterileri İnternet Şube ve Mobil Şube'de Para Transferleri menüsü altında yer alan Kolay Adres İşlemleri menüsünden Kolay Adres Tanımlama alanından cep telefonu, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası ve pasaport numarası bilgilerini tanımlayarak, FAST'in devreye alınması ile birlikte para transfer işlemlerini artık çok daha kolay gerçekleştirebilecek.

"KOLAS İLE FAST SİSTEMLERİ SAYESİNDE MÜŞTERİLERİMİZ FARKLI BANKALARA PARA TRANSFERLERİNİ HIZLI VE KOLAY BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKLER"

FAST ve KOLAS sistemlerinin bankacılık alanındaki ödeme alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştireceğini dile getiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm faaliyetlerimizi teknoloji odaklı yürütüyor, hem müşterilerimizi daha mutlu edecek hem de bizim çalışma verimimizi üst noktalara taşıyacak ürün ve hizmetler sunma hedefiyle faaliyet gösteriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda KOLAS sistemini dijital kanallarımızda devreye aldık. Önümüzdeki günlerde ise FAST sistemini ve akabinde de TR Karekod ile ödeme altyapısını devreye alarak nakitsiz bir toplum düzenine geçişin öncüsü olacağız. FAST ile müşterilerimizin jet hızıyla günün her saati yurt içi bankalara para transferi yapabilmelerine imkân verirken, IBAN girme zorunluluğunu veya IBAN girişi yaparken yaşanan tüm sıkıntıları ortadan kaldıran KOLAS ile de, para transferlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de üstün teknolojik altyapımız ve alanında uzman insan kaynağımızla, referans kurum olma vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin en kaliteli hizmeti en kolay çözümlerle alması için gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.