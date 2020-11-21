Binalar 2021’de kimliğine kavuşacak

Yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lira olan 19 bin 766 konutun yapımını tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 milyar lira bedelli 85 bin konutun inşa çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi. Kurum, yapılara ait tüm ruhsat, iskân, proje, denetim, yapı sahibi, müteahhit gibi bilgilerin yer aldığı ve bütün Türkiye'de uygulanacak bina kimlik sisteminin 2021'de devreye gireceğini söyledi.



DOĞAL AFETLERE 165 MİLYONLUK DESTEK

Yapı denetimi kapsamında sadece son 2 yılda 102 bin 500 binayı denetlediklerini aktaran Kurum, "TOKİ eliyle, yatırım bedeli 44 milyar lira olan 115 bin 581 sosyal konutun temelini attık. 17 milyar 212 milyon lira bedelli 60 bin konut ve donatıların yapımını tamamladık" dedi.







Kurum, başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun'da olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara 165 milyon lira destek sağladıklarını ifade etti. İzmir depremine de değinen Kurum, kentte 145 bin 677 bina ile 737 bin 291 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin de bilgi veren Murat Kurum, plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azaltarak, 1 milyar 500 milyon lira, toplamda ise 11 milyar lira tasarruf sağladıklarını belirtti.



NÜFUSUN YÜZDE 71'İ DEPREM RİSKLİ ALANLARDA YAŞIYOR

Türkiye nüfusunun yüzde 71'inin deprem riskli alanlarda yaşadığına dikkati çeken Murat Kurum, "Bugünkü tespitlerimize göre Türkiye'de 9.8 milyon bina, 28.6 milyon konut var. Türkiye genelinde 1.5 milyon, İstanbul'da da 300 bin bağımsız birimin acil bir şekilde dönüşmesi gerekiyor" diye konuştu. 6 milyon vatandaşın can güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "24 milyon vatandaşımızın depreme karşı sağlam, güvenli konutlarda oturmasını sağladık. Halen devam eden 400 bin binanın denetimi de sürmektedir" değerlendirmesini yaptı.