Hülleli vatandaşlığa dur denildi

İlk kez SABAH'ın gündeme getirdiği 'Hülleli vatandaşlık' skandalına Ticaret Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü el attı. Mars Investment Kurucu Genel Müdürü ve GİGDER Yönetim Kurulu Üyesi olan Hakan Bucak, yaptığı açıklamada, "Konutta yasadışı vatandaşlık konusuna devletimiz sahip çıktı. Bizlerden detaylı bilgi alarak harekete geçtiler. Konuya ilişkin farkındalık yarattık. Devletimizin tüm birimleri tarafından bir seferberlik başlatılıyor. Bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için yeni bir sertifikasyon sürecine ihtiyacımız var. Konuyu yakından takip ediyoruz" diye belirtti.



ÜLKEMİZE ZARAR VERİYOR

Yasa dışı finans sistemleri tarafından yabancıya vatandaşlık hakkı veren 250 bin dolarlık yatırım tutarı şartının, 175 bin dolar olarak gösterildiği hileli bir kampanya yürütüldüğünü açıklayan Hakan Bucak, "Yurt dışında 175 bin dolar ile yüzde 10 kira gelir garantisi" sloganıyla hileli kampanya yapıldığını görüyoruz. Bu firmaların Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilip bir an önce yasaklanması gerekiyor. Bu tür asılsız reklamlar, ülkemizin ve sektörümüzün tanıtımına zarar veriyor!" diye uyarmıştı. Hakan Bucak'ın bu uyarısıyla hileli kampanya yürüten firmaları, bakanlık ve ilgili devlet daireleri ciddi anlamda takibe aldı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi de bu konunun takipçisi olacaklarını Hakan Bucak ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler daire Başkanı Gökhan Çanakçı YouTube üzerinden yaptıkları yayında anlattı. Hakan Bucak, "Söz konusu firmalar için soruşturma başlatıyor. Sonraki aşamada Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği de devreye girdi. Sektöre belirli bir standart getirmek için çalışmalar yürütülüyor" dedi.



SEFERBERLİĞE DAVET ÇAĞRISI

Türkiye'nin gayrimenkul konusunda marka değerini artırmak için belli kriterler getirilmesi gerektiğinin altını çizen Hakan Bucak,"Emlak firmalarının çalışanları için eğitim programları sertifikasyonlar geliştirilmesi noktasında GİGDER'in önemli çalışmaları var. Bu çalışmalara destek verilmesi çok kıymetlidir" diyerek gayrimenkul ve inşaat sektörünün tüm paydaşlarını seferberliğe davet etti.