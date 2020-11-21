IBAN’sız para transferi dönemi

DENIZBANK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, 18 Aralık itibarıyla pilot uygulamasına başlayacağını duyurduğu FAST Sistemi (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) kapsamında 7 gün, 24 saat kolay para transferi olanağı sağlıyor. DenizBank Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özel, "Dijitalleşme fiziksel cihazları ve ortamları devre dışı bırakırken, her geçen gün yeni hizmetleri de hayatımıza sokuyor. Müşterilerimiz IBAN numarasını hatırlamaya gerek duymadan, tanımlayabilecekleri Kolay Adres bilgileri ile hızlı para transferlerini yapabilecekler" şeklinde konuştu.