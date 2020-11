Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kayseri'nin ulaşım ağı daha da gelişecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diyalogdan, görüşmeden ve sorunların siyasi çözümünden yana olduklarını belirterek, "Her zaman her yerde ister Yunanistan'da ister Türkiye'de ister başka bir yerde diyaloğa, görüşmeye hazır olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım." dedi.

Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile katıldığı "Anafartalar- Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı Temel Atma Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin uluslararası alanda artık bir özne haline geldiğini belirtti.

Sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda tüm dost ve kardeş ülkelerin de hak ve menfaatlerini korumak için faaliyetlerini sürdürdüklerini bildiren Akar, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon araştırma çalışmalarına değindi.

Akar, Türkiye'nin bölgede tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yürüttüğünü vurgulayarak, "Bu yaptıklarımızı bir gerilim, bir kışkırtma sebebi saymak, hiçbir şekilde gerçekle alakası olmayan iddialar, beyhude gayretlerdir. Maalesef komşularımız bu konuda bizim yaptığımız çalışmaları saptırmakta, yanlış bir noktaya getirmekte ve bizi bir şekilde 'hak ve hukuku ihlal' ile suçlamaktadır. Bu kesinlikle gerçeklerle bağdaşmamaktadır." diye konuştu.

Bu durumun herkes tarafından iyi anlaşılmasının önemli olduğunu söyleyen Akar, "Biz diyalogdan, görüşmelerden, sorunların siyasi çözümünden yanayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini 2004'ten beri BM'ye deklare ettiği alanlarda sürdürdüğünü, buralarda daha önce de çalışmalar yapıldığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Şimdi o çalışmaları tekrarlıyoruz. Yapılan bu çalışmaları bir suç gibi, bir hak ihlali gibi görmek gerçekten son derece yanlıştır, iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmaz. Bunun görülmesi, anlaşılması lazım. Biz kimseyi tahrik etmiyor, hiçbir şekilde gerilime sebep olmak istemiyoruz. Biz her zaman iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan yanayız. Bununla alakalı da zaten bütün yetkili Bakanlık ve kurumlar temaslarını sürdürüyorlar. Bu çalışmaların siyasal yollarla çözülmesini canı gönülden istiyoruz. Her zaman her yerde, ister Yunanistan'da ister Türkiye'de ister başka bir yerde diyaloğa, görüşmeye hazır olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. Bizim hak ve hukukumuz doğrultusunda yaptığımız bu çalışmaları da kimse tahrik olarak ele almamalıdır, tahrik olarak kullanmamalıdır. Bizim yaptığımız teknik ve bilimsel çalışma istismar edilmemelidir. Bunun yanı sıra Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de hak ve hukukumuzu da korumakta kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım."

"PROJELERİN TAMAMLANMASIYLA KAYSERİ'NİN ULAŞIM AĞI DAHA DA GELİŞECEK"

Akar, biraz önce havalimanı yeni terminal binasının temel atma törenine katıldıklarını, şimdi ise tramvay hattının temelini atacaklarını dile getirerek, bu projelerin tamamlanmasıyla Kayseri'nin ulaşım ağının daha da gelişeceğini belirtti.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere şükranlarını ifade eden Akar, Kayseri'ye hızlı trenin gelmesinin önemine dikkati çekti.

Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, "temizlik, mesafe, maske" kuralı kapsamında önlemler alınmasının gerekliliğini ifade etti.