Faizsiz finans için yasa hazırlanıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cem Korkut, 2. Uluslararası Tasarruf Sempozyumu'nun sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korkut, "Tasarruf finans şirketleri olarak bilinen ve yine faizsiz bir şekilde birikim sahiplerine ev ve araç edindiren kurumlar da vatandaşların finansman tercihlerinde artık önemli rol oynuyor" dedi. Tasarruf finans sisteminin giderek büyümesi ve toplanan fonların hızlı artışı sektörün kanun ile düzenlenmesini bir zaruret haline getirdiğini söyleyen Korkut, "30 civarında olan tasarruf finans kuruluşlarına yönelik talebin artmasının getireceği risk, kanuni düzenleme ile daha kontrol edilebilir duruma gelinecek. Böylece muhtemel sorunlar da bertaraf edilecek" diye konuştu.