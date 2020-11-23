Hazine’de ‘tek hesap’ kazandırdı

Devletin ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği Tek Hazine Kurumlar Hesabı kısa sürede yaklaşık 2 milyar lira ilave getiri sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, "Bu uygulamayla atıl kamu kaynağı minimize edildi, nakit rezervi güçlendi. Tek hesap uygulaması büyük bir hızla genişletilerek 97 kurum, 20 milyar lirayı aşan fon büyüklüğüne ulaştı. Bütçeye ilave 2 milyar gelir getirdi" dedi.Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine göre, 2021'de finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve nakit yönetimine ilişkin gelir ve gider tahminlerinin iyileştirilmesi çalışmaları sürecek. Hazine varlıklarının yönetimi programı kapsamında, tek hazine kurumlar hesabı kapsamının genişletilmesiyle hazine nakit rezervi güçlenecek. Gelecek yıl da yaklaşık 70 kurumun tek hesap kapsamına alınması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Önümüzdeki dönemde uygulama kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek" dedi.Bakan Elvan, bütçe görüşmelerinde Hazine nakit rezervini kuvvetlendirmek, kamu kurumlarına ait atıl kaynakları değerlendirmek amacıyla 2018'de uygulamaya giren tek hesap uygulamayla nakit rezervlerinin güçlendiğini söyledi.Bakan Elvan, "Uygulamayla atıl kamu kaynağı minimize edildi, maliyetsiz kısa vadeli finansman imkânı oluşturuldu, nakit rezervi güçlendi, böylece devlet bütçesine olumlu katkı sağladı" diye konuştu. Bakan Elvan, bu hesapta toplanan kaynaklarla 2 milyar lira ilave getiri elde edilerek bütçeye gelir kaydedildiğini belirtti.Meclis'e sunulan bütçe tablolarına göre geçen yıl 39, bu yıl da 26 kurumu kapsayan Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na 2021'de 70, 2022'de 65, 2023'te de 30 kurum dâhil olacak. Kamunun nakit kaynaklarının etkin şekilde kullanılacağı tek hazine hesabına dâhil olan kurum sayısı 230'a ulaşması bekleniyor. Bu sistemle kurumların mali kaynaklarının hak sahipliği değil, yalnızca yönetimi Hazine'ye geçmiş oluyor. Tek elde toplanan nakit rezervinin uygun finansal araçlarla nemalandırılması sayesinde yıllık 4 milyar lira gelir/ tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.