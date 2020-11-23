İstanbul'un hava yükü koronavirüs döneminde daha da arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayısta adeta durma noktasına gelen hava trafiğinin haziranda kademeli artması yük taşımacılığının da hareketlenmesini sağladı.

Yurt ve dünyanın birçok noktasına bagaj, kargo ile posta yükü taşınmasında İstanbul havalimanları merkezli seferler ağırlık kazandı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'ndan ocak-ekim döneminde iç hatta 3 bin 633, dış hatta 691 bin 792 ton yük taşındı.

Bu havalimanından yılın 10 ayında yapılan seferlerle 695 bin 425 ton yük nakledildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferlerle ise bu dönemde toplam 159 bin 637 ton yük taşındı. Bu yükün 84 bin 395 tonu iç hat, 75 bin 242 tonu dış hat seferlerinde yer aldı.

Dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul Havalimanı'ndan ocak-ekimde icra edilen seferlerle iç hatta 72 bin 93, dış hatta 619 bin 103 ton bagaj, kargo ve posta yükü nakledildi.

Bu dönemde toplam 691 bin 196 ton yük, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerle taşındı.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 10 ayında taşınan yük miktarı iç hatta 160 bin 121, dış hatta 1 milyon 386 bin 137 olmak üzere toplam 1 milyon 546 bin 258 ton olarak belirlendi.

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarından 1 milyon 965 bin 608 tondan oluşan bagaj, kargo ile posta taşındı.

Bu dönemde, Türkiye'de hava yoluyla taşınan yükün yaklaşık yüzde 78'inin İstanbul'daki seferlerle nakledildiği hesaplandı. Geçen yıl bu oran yüzde 71 olarak kayıtlara geçmişti.

İSTANBUL'DAN 269 BİN TİCARİ UÇUŞ YAPILDI

Bu yılın ocak ile ekim ayları arasında Atatürk Havalimanı'ndan toplam 16 bin 916 ticari sefer icra edildi. Seferlerin 211'i iç, 16 bin 705'i dış hat noktalarına düzenlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan söz konusu dönemde iç hatta 67 bin 751, dış hatta 33 bin 728 olmak üzere toplam 101 bin 479 ticari uçuş yapıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan ocak-ekimde toplam 150 bin 835 sefer icra edildi. Bu seferlerin 49 bin 294'si iç, 101 bin 541'si dış hatta düzenlendi.

Megakentteki havalimanlarından yılın 10 ayında iç hatta 117 bin 256, dış hatta 151 bin 974 olmak üzere toplam 269 bin 230 ticari sefer icra edildi.

Bu dönemde, Türkiye'deki tüm havalimanlarından toplam 526 bin 457 ticari sefer düzenlenirken, bu uçuşların yaklaşık yüzde 51'inin İstanbul merkezli gerçekleştirildiği belirlendi.