Şirketler çalışanlara zam yapacak

Endeavor Türkiye ile girişimci şirketler için insan ve kültür konularında danışmanlık hizmetleri veren Talentmelon'un ortak yürüttüğü "Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu" yayınlandı. Araştırma için Türkiye'nin önde gelen 46 şirketinden ve 3 binden fazla çalışandan veri alındı. Raporun sonuçlarına göre pandeminin yarattığı olumsuz etkilere rağmen şirketler 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek. Katılımcıların yüzde 92'si 2021 için maaş artışı planlarken, yüzde 72'si terfi planlarında bir değişiklik yapmadı. Yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış yapmayı hedeflerken, 2021 için planlandıkları ortalama maaş artışını yüzde 17 olarak belirttiler.Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, "Pandeminin yarattığı kargaşayı da göz önüne alınca, bu raporun sonuçlarının daha da önemli olduğunu dşünüyoruz" dedi. Talentmelon Kurucusu Sure Köse Ulutaş ise, "Araştırmamız Türk start-uplarına yetenek stratejilerini oluşturma ve tekrar değerlendirme yolunda önemli katkılar sağlayacak" dedi.