Yerli kömüre tam destek

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamındaki yerli kömür hamlesi Kovid-19 salgınına rağmen desteklerle kesintisiz sürüyor. Salgın süresince yerli kömür üretimini sürdürmek ve istihdamı korumak için madencilere bu yıl sağlanan destekler 100 milyon lirayı buldu. Son üç yılda 27 farklı üreticinin yararlandığı desteklerden yararlanan üretici sayısı 44'e yükselirken bu üreticilere verilen destek dört yılda 230 milyon liraya ulaştı. Yerli kömür üretimiyle ithalatın önüne geçilirken, sağlanan desteklerle istihdamın da korunması sağlandı.Türkiye yerli kömür üretimini de artırarak sürdürüyor. 2016'da 45.5 milyon ton olan üretim, 2019'da 97.3 milyon ton olarak gerçekleşti. Ülke genelinde toplam 395 kömür ruhsatı bulunuyor. Son yıllarda madencilikte yapılan atılımla birlikte birçok kaynakta olduğu gibi kömürde de rezervler yükseldi. Son verilere göre, Türkiye'nin toplam linyit kaynağı 19,3 milyar tona, taş kömürü kaynağı ise 1.5 milyar tona çıktı. Türkiye halihazırda elektrik üretiminin yüzde 34'ünü kömürden karşılıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli kömür üretiminin enerji bağımsızlığı ve istihdam için kritim önemde olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "1000 MW kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1.24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 240 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak" dedi. Sektörün güvenli ve insan odaklı madenciliği bir iş kültürü haline getirmesini istediklerini belirten Bakan Dönmez, "2017'de 6 bin 517, 2018'de 8 bin 88, 2019'da ise 8 bin 602 madeni yerinde denetledik. 2020'de ise bugüne kadar 4 bin 662 ruhsat sahasını denetledik" dedi.