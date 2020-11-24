Son dakika haberleri: Dev sistem hayata geçiyor! Elektronik ortamda yapılacak...

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın bütçe sunumunda, Türkiye'nin pandemiyle tedarik ve değer zincirinde yaşanacak dönüşümde küresel yatırımlardaki rolünü güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ekimde ihracatçı sayısının geçen yıla göre yüzde 5.8 artışla 43 bini aştığını belirten Pekcan, "Türk Eximbank yıl içinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37.7 milyar dolar finansman desteği sağladı" dedi. Pekcan, fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6.9 milyon lira idari para cezası uygulandığını da hatırlattı.