Vakıfbank Mobil’de ‘tek tık’la işlem

Vakıfbank,Bireysel Mobil Bankacılık ara yüzlerini yenileyerek tek tıkla istenen tüm işlemlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyor. Banka, kişisel bir bilgiyle para göndermeyi sağlayan Kolay Adres Sistemi'ni (KOLAS) devreye aldı.Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yenilenen Vakıfbank Mobil ile artık hesap ve kartlara tek dokunuşla ulaşılabileceğini söyledi.En çok kullanılan para transferi ekranında da büyük değişiklikler yapıldığını ifade eden Üstünsalih, "Yeni uygulamamızda müşterilerimizin talebi üzerine birçok yeni özelliği devreye aldık. Tüm bu yeniliklerin yanında müşterilerimiz ve sektörümüz için yenilikçi diyebileceğimiz uygulamalarımıza da zemin olacak altyapı çalışmalarını da tamamlamış olduk. Bu yenilikçi uygulamaları da pek yakında duyurmayı planlıyoruz" dedi. Üstünsalih, Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi'ni (BKM) tarafından geliştirilen kişisel özel bir bilginin bir hesaba tanımlanmasıyla kolay para gönderimi sağlayan KOLAS sisteminde de öncü olduklarına dikkat çekti.