Rüzgâr Türkiye’nin ikinci otomotiv sektörü olabilir

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği'nin dijital ortamda düzenlediği 9. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de kurulu gücün ekim sonu itibarıyla 8 bin 330 megavata ulaştığını belirterek, "Ekim sonu itibarıyla toplam kurulu gücümüzün yüzde 9'u ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün 17.5'i rüzgâr enerjisinden oluştu. Temennimiz yakın zamanda 10 bin megavat sınırını aşabilmek" dedi. "Rüzgârı, Türkiye'nin ikinci otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz" mesajı veren Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası açıklanmadan önce 38 bin 900 megavat olan yenilenebilir enerji kurulu gücün 3 yılda 47 bin 671 megavata yükseldiğini belirtti. Türkiye'nin rüzgâr enerjisi sektöründe 15 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Dönmez, sektörün yüzde 55-60 yerlilik oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesinde başı çektiğini anlattı. Dönmez, bu alanda 80'in üzerinde üretim yapan firma bulunduğunu ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye'nin rüzgâr türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer aldığını belirterek, "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurtiçi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayıhedefliyoruz" dedi.