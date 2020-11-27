50 milyon Euroluk ithalatı bitirdi

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli Kovid-19 aşısının önümüzdeki nisan sonunda üretime geçeceğini açıklamasının ardından bir müjdeli haber de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilaç sanayinde yerlileşme politikası çerçevesinde başlatılan çalışmaların meyve verdiğini ve antijen üretimi dahil tamamen yerli tetanoz- difteri aşısının ilk kısmının kullanıma alındığını müjdeledi. Her iki açıklamanın ardından gözler ilaç sanayinde başlatılan yerli üretim hamlesine çevrildi.

Bakan Koca'nın müjdesini verdiği aşının üretimini ilaç, sağlık ürünleri, inşaat ve ambalaj iş kolları başta olmak üzere stratejik alanlarda faaliyet gösteren Ankara merkezli Battal Holding bünyesindeki Türk İlaç ve Serum Sanayi tarafından yapıyor.

"Vatana hizbet borcumuzdur' sloganı ile çalışan bir grup olduklarını söyleyen Battal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Berat Battal, SABAH'a yaptığı açıklamada "Devletimiz bu süreçte bizleri cesaretlendirerek teşvik etti. Ülkemize güvendik, yatırım yaptık ve bu sonuca ulaştık. Aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün listesine girmesi için de başvurumuzu yaptık. Bu sürecin önümüzdeki yıl tamamlanmasını bekliyoruz. Listeye girdikten sonra aşıyı tüm dünyaya satabilecek duruma geleceğiz. Yılda 50 milyon euroluk ithalatı bitirdik" dedi. Yıllık üretim kapasitelerinin 30 milyon doz olacağı bilgisini veren Battal, aşı üretimine yönelik yatırımlarının toplamının 230 milyon doları bulduğunu söyledi.



8 MİLYON DOZ BAKANLIKTA

Üç yıldır devam eden pilot üretimi tamamlayarak bu yılın başında ruhsat alarak seri üretime geçilen TETADİF adlı aşı, 5 yıllık uzun bir çalışma sonucunda kullanıma sunuldu. Okul aşısı olarak adlandırılan ve 8'inci sınıf öğrencilerine yapılan 8 milyon doz tetenoz-difteri aşısının Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiğini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Berna Sezer ise, "Aşımızın bitmiş ürün analizleri tamamlandı ve teslimatlar yapıldı. Böylece aşının güvenirliği de kanıtlandı" diye konuştu. Türkiye söz konusu aşıyı bugüne kadar başta Avrupa olmak üzere yurtdışından ithal ederek kullanıyordu.



İHRACATTA SONA GELİNDİ

İlk etapta iç pazarın ihtiyacı düşünülerek geliştirilen aşının ihracatı için de Türk İlaç, yurtdışı pazarlarla yürütülen çalışmalarda sona geldi. İhracatla ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Berat Battal, Yemen, Cezayir, Tunus, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan ve Umman gibi ülkelerle temasa geçildiği bilgisini verdi. "Yıl sonunda fiili olarak ihracatımız başlayacak" diyen Berat Battal şunları kaydetti: "Yıllık üretim kapasitemiz 30 milyon doz. Bakanlığın yıllık aşı ihtiyacı 8 milyon doz. Bunun dışında 2.2.5 milyon doz ürünü de yetişkin çalışanlara yapılmak üzere Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) satıyoruz. Kapasitemizin geri kalanını da ihracata yönlendireceğiz. Hedefimiz ihracat pazarlarımızı ilk etapta 11'e çıkarmak. Yıllık ihracat hedefimiz ise 200 milyon euro."







130 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Söz konusu aşının üretimi aşamasında yerli sanayiye de büyük katkı sağlandığını anlatan Berna Sezer, üretim sürecinde bazı makine ekipmanların tedarikini yurtiçinden yaptıkları bilgisini verdi. "Projemiz hak ettiği yeri buldu" diyen Sezer, ekledi: "Halen grubumuzda 750 kişi çalışıyor. İlaç olarak 450 kişilik bir ekibie sahibiz. Bütün süreçleri hesaba kattığımızda 130 kişilik bir ekip TETADİF'le bilfiil ilgilendi. Bundan sonrası için işimiz çok daha kolay olacak. Çünkü ciddi bir tecrübe edindik."



SIRADA BAŞKA AŞILAR VAR

TETADİF aşısının üretiminin diğer aşılara da zemin oluşturduğunu söyleyen Berat Battal, "Projemize 2015'te Döviz Kazandırıcı Faaliyetler kapsamında başladık. Dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle startı verilen bir çalışmaydı. Bunun devamında bağışıklama aşıları Hepatit B, Hepatit A, suçiçeği ve arkasında beşli karma geliyor. Bu adım diğer aşıların üretiminin de önünü açacak. Altyapımız yeni üretimler yapmaya müsait. İlk etapta üç antijeni daha üretebilecek durumdayız. Tesislerimiz genişlemeye müsait" dedi.



KOVİD AŞISININ YOLU AÇILDI

Aşı üretimine yönelik bu adımın ardından Kovid-19 aşısına yönelik bir çalışmalarının olup olmayacağı sorumuza ise Berna Sezer şu yanıtı verdi: "Elbette olur... Çünkü bizim defteri-tetenoz aşısının yanı sıra at kaynaklı immun serum üretimimiz de var. Akrepler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Türk İlaç'a bağlı antisera üretim çiftliğimizde Kovid-19 aşısı ile ilgili akrep etüdleri üzerinde çalışıyoruz. O da büyük ihtimal bir-iki ay içinde preklinik çalışmaların yapıldığı faz 1 aşamasına geçecek diye düşünüyoruz."